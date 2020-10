XTB zavádí nulové poplatky za fyzické akcie a ETF. Novým ambasadorem je José Mourinho | E15.cz

Partnerství XTB s José Mourinhem Nově spojil XTB síly s José Mourinhem, jedním z nejuznávanějších fotbalových manažerů všech dob. Portugalský trenér vyhrál domácí titul v rekordních čtyřech různých zemích (Portugalsko, Anglie, Itálie a Španělsko) a je jedním z pouhých tří manažerů, kteří dvakrát vyhráli Ligu mistrů UEFA se dvěma kluby. Mourinho bude v příštích dvou letech globálním ambasadorem XTB. „Jsem opravdu šťastný, že mohu oznámit naše partnerství s José Mourinhem, který je nejen mimořádnoiu osobností, ale také symbolem manažera, který postavil svůj úspěch na strategii a vítězném způsobu myšlení. Jeho příběh dobře rezonuje s hodnotami a strategií naší značky. Sdílíme stejnou touhu dosáhnout toho, co chceme a máme rádi. Protože José pomáhá svému týmu stát se nejlepším na světě, chceme i my našim klientům pomoci stát se ještě lepšími investory s XTB, poskytováním služeb a technologií na nejvyšší úrovni,“ uvedl Omar Arnaout, generální ředitel XTB. Oznámení o spolupráci mezi José Mourinhem a XTB je začátkem nové globální propagační kampaně brokera „Buď jako José“. Kreativní myšlenka příběhu je založena na konceptu podobností mezi výzvami, kterým každý den čelí investoři, a výzvami, kterým čelí fotbalový manažer. Dobrá strategie, touha vyhrát a poučení se z neúspěchu jsou hlavními faktory úspěchu ve fotbale i ve financích. „Jsem velice šťastný, že se v příštích letech stanu ambasadorem XTB. Při mých diskusích s XTB a vzájemném poznávání mi bylo jasné, že na svých cestách sdílíme mnoho stejných hodnot; kterými jsou vášeň, profesionalita a skutečná láska k tomu, co děláme. Jsem tedy opravdu rád, že mohu spolupracovat s úžasným týmem v XTB a sdílet své vlastní zkušenosti s jejich více jak 200 000 obchodníky po celém světě. Pokud chcete obchodovat, buďte jako já, zvolte XTB," nechal se slyšet legendární fotbalový trenér. Společnost XTB zahájila kampaň spuštěním videa s novým ambasadorem značky. Video si můžete spustit prostřednictvím tohoto odkazu.