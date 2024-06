Zákazníci se ptají, jak hospodařit s vodou. Zažili obrovské šoky

Co pro vás znamená současný trend udržitelnosti a ESG?

Pro nás to není novinka. Hornbach jako rodinná firma se čtvrtou generací majitelů ve vedení se snaží minimalizovat dopad svého podnikání na životní prostředí už delší dobu. Léta již například zákazníkům nabízíme dřevo z udržitelných provozů. Spolu s dodavateli se snažíme zmenšovat objemy obalů a zahrnovat do jejich výroby co nejvíce recyklované materiály.

Cítíte v tomto směru posun v poptávce?

Naši zákazníci zažili za poslední roky obrovské šoky, ať už to byl covid, válka na Ukrajině s následnou energetickou krizí, nebo suchá léta. Vyvolalo to u nich poptávku, na kterou jsme do té doby nebyli zvyklí. Najednou začali poptávat vysokokapacitní baterie a solární panely. Ptali se, jak hospodařit s dešťovou vodou. A to jak na zahradách, tak i v domech. Zákazníci tak reagovali na okolnosti, které mohly nastartovat jejich směřování k udržitelnosti.

Co z vaší nabídky je v současnosti trendem?

I u nás si zákazníci objednávají tepelná čerpadla. Zvýšenou poptávku vidíme u nádrží na dešťovou vodu. Dále nabízíme přírodní postřiky na plevel nebo prodáváme rostliny pěstované bez chemických hnojiv, abychom chránili včely.

Co udržitelnost ve vašich provozech? Je to ekonomické, nebo jen ekologické?

Ekologie má přicházet ruku v ruce s ekonomikou a naše provozy jsou už teď hospodárné. Na prodejnách máme mimo jiné inteligentně řízené LED osvětlení, topení či chlazení. Také jsme na jejich střechy nainstalovali fotovoltaické panely a čekáme na jejich zprovoznění. Zatím nám vychází, že naše investice bude i ekonomická.

Dá se ale vůbec plánovat, když ceny létají nahoru dolů?

Umíme si vytvořit předpoklad, kolik energie vyprodukujeme a kolik spotřebujeme. Plánovaná kapacita by nám pak měla pokrýt průměrnou denní spotřebu. Nepředpokládáme velké přetoky do sítě a v noci budeme dokupovat. O fotovoltaice jsme se rozhodovali už v dobách nízkých cen energií. Návratnost nám proto vycházela delší než dnes. I kdyby tedy ceny klesly, pořád se nám to vyplatí. Dnes navíc můžeme nakupovat efektivnější panely o výkonu 550 Wp na jeden panel.

Co pro vás bude znamenat nový povinný reporting, kde budete muset řešit i ESG u svých dodavatelů?

Roční zhodnocení udržitelného chování za Hornbach v Česku a na Slovensku vydáváme již od roku 2021. Při stavbě nových obchodů budeme udržitelnosti věnovat velkou pozornost. I když jsou takové investice poměrně vysoké, nakonec se vyplatí. Například téma dešťové vody je zajímavé pro naše zákazníky i pro nás, protože v marketech musíme udržovat závlahu našich zahrad. Naše skupina vydává nefinanční reporting popisující strategii v ESG už od roku 2018. A co se týče nového povinného reportingu, tím, že jsme kotování na burze, musíme jej zveřejňovat v celé šíři a již nyní se na něj aktivně spolu s našimi dodavateli připravujeme. Všichni naši dodavatelé mají podepsané takzvané standardy CSR.

Lada Šmolková

Je finanční ředitelkou a jednatelkou ve společnosti HORNBACH Baumarkt CS. Vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze.