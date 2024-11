Zalep.to slaví miliardu: „Investovat do faktur je stále atraktivní, i přes pokles inflace,“ říká Jan Grusser z Akcenty

Proč jste se rozhodli investovat do platformy Zalep.to pro obchodování s fakturami?

V zásadě to vycházelo z poptávky našich klientů. Akcenta se tradičně zaměřuje na konverze měn a zajištění. Viděli jsme ale rostoucí potřebu klientů získat rychlou likviditu, zvláště v případech faktur s delší splatností.

Jak současná ekonomická situace ovlivňuje zájem o obchodování s fakturami?

Momentálně vidíme, že mnozí větší odběratelé tlačí menší dodavatele do prodlužování splatností. Třeba z 30 dnů klidně i na trojnásobek. Ze strany bank je provozní financování pro menší nebo nově vznikající firmy i nadále dražší, složitější a tyto firmy jsou pro banky hůře uchopitelné. V poslední době se na nás čím dál více obracejí i větší firmy, jelikož pro některé začíná být bankovní financování složitější a dražší než u Zalep.to. Navíc po nich banky požadují zajištění, kdežto u nás primárně nezkoumáme bonitu klienta, který fakturu prodává, ale jeho odběratele. Tedy toho, kdo bude na konci obchodu platit.

Jan Grusser | Akcenta Jan Grusser (47) Ve společnosti Akcenta má na starosti Sales na platformě Zalep.to pro financování faktur. Na začátku kariéry působil dva roky v pojišťovně Gerling v Kolíně nad Rýnem, později působil především jako korporátní bankéř v Raiffeisenbank a v Komerční bance. V roce 2022 přešel do Akcenty.

Jak posuzujete, který doklad k proplacení přijmete?

Základem je databáze externí ratingové agentury. Tam je velké množství informací o finanční výkonnosti a platební morálce společností nejenom v ČR. Protože je možné financovat faktury jak v korunách, tak v eurech, dokážeme profinancovat i faktury vystavené za zahraničními odběrateli. Nad rámec toho kontrolujeme vložené daňové doklady a ověřujeme jejich zdanitelné plnění u protistrany.

Co se děje pak?

Po odsouhlasení ceny s vystavovatelem jde faktura na takzvané tržiště, kde si investor odkoupí dle své nastavené investiční strategie 80 procent nominální hodnoty pohledávky. Pohledávka je námi ohodnocena ratingem dle rizikovosti investice, kterému odpovídá úrok pro investora. Ten se pohybuje od osmi do dvanácti procent p. a. Většinou se faktury prodají velice rychle. Nestává se, že by na trhu „visely“ několik dní.

Jde tedy vyloženě o to, aby prodávající získal rychle likviditu? A ne aby se třeba zbavil těžko vymahatelné nebo problematické pohledávky?

Takové pohledávky neprojdou scoringem. Čili jde o likviditu. Na odkup faktur po splatnosti či nedobytných pohledávek se specializují jiné firmy.

Jací klienti se na vás nejčastěji obrací?

Máme klienty s obratem od zhruba 10 do 250 milionů korun. Typickým klientem je například dopravce, který má několik automobilů a jezdí pro velké společnosti. Ty ho tlačí do dlouhých splatností a on potřebuje rychle peníze, aby zaplatil zaměstnance, pohonné hmoty, leasing. Takoví klienti nám nabízejí k financování daňové doklady každý týden, nebo dokonce každý druhý den. Někdo jiný ale nabídne jen jednou za kvartál.

Dalším typickým klientem jsou stavební společnosti. Ty zpravidla konečnému investorovi fakturují odvedenou práci v předchozím měsíci zpětně, zaplaceno však dostanou za dalších 30 až 60 dní, vzniká jim tak časový nesoulad mezi příjmy a výdaji, který buď musí vykrýt z vlastních zdrojů nebo si jednoduše vystavenou fakturu nechají profinancovat prostřednictvím našeho tržiště.

Kdo typicky investuje do faktur?

Z 95 % jsou to fyzické osoby – od studentů až po rentiéry a podnikatele. Výše investic závisí na hodnotě faktury, kterou nabízíme. Některé faktury rozdělíme do více obchodních případů, aby do nich mohli investovat různí lidé. Není plánovaná žádná změna v této struktuře.

Ovlivňuje inflace zájem o tento druh investic?

Určitě ano, i když nyní částečně reflektujeme pokles inflace. Úročení depozit v bankách je dnes na maximu kolem 3,5 %, zatímco u nás mohou investoři nadále získat úročení od 8 % do 12 % p.a. Doba nám v tomto smyslu stále nahrává.

Jak probíhá vaše expanze do Polska?

V Polsku již působíme a aktuálně nabíráme nové investory. Až jich bude dostatek, začneme aktivně vyhledávat firmy, které potřebují rychlou likviditu. Podobně jako v Česku.

Plánujete rozšíření i do dalších zemí?

Ano, plánujeme vstup na maďarský trh, což by mělo proběhnout ve druhé polovině roku 2025.

Zalep.to letos slaví úspěch. Můžete nám říct něco o vašem milníku?

Ano, během tří let fungování platformy Zalep.to se nám podařilo profinancovat faktury v hodnotě jedné miliardy korun, a to v září tohoto roku. Je to pro nás obrovský úspěch a potvrzení, že tento model financování má své pevné místo na trhu.