Nestlé: Životní prostředí nepočká na konec pandemie | E15.cz

Mezi vašimi programy pro udržitelnost a zdraví je možná nejvýraznější ten, který se týká stravování dětí. Co přesně děláte pro jejich lepší stravování?

Program „Nestlé pro zdraví dětí“ zaměřujeme především na nutriční vzdělávání dětí. Inspirovali jsme se vlastně tím, co se tady odehrálo před lety v jiné oblasti. Když si vzpomenete, tak před několika lety bylo třídění odpadu v Česku takovým dítětem v plenkách a moc to nefungovalo. Následně se ale podařilo skrze mladou generaci vzdělat jejich rodiče a prarodiče, a nyní jsme jedna z nejlépe třídících zemí v Evropě. A proto jsme si řekli, že i my chceme nějakým způsobem vzdělávat společnost, především tedy děti, a vysvětlit jim, že strava má být především pestrá a že je potřeba umět se orientovat v tom, co je na obalech produktů napsáno.

Nepřemýšleli jste i o aktivnějším zapojení se do stravy ve školních jídelnách?

V dobách před covidem jsme jezdili na mezinárodní den kuchařů vařit do škol, což byla inspirace nejen pro děti, ale i pro učitelky v tom, co si mohou vařit. Nicméně otázka jídelen je pro nás opravdu velkou výzvou. Vedeme o tom debaty hlavně s naší značkou Nestlé Professional, která dodává produkty pro stravovací zařízení. V minulosti jsme ale hodně naráželi na to, že školy mají velmi nízký rozpočet na to, co mohou koupit a jejich možnosti jsou omezené. Budoucnost vidíme především ve vzdělávání kuchařů, což jsme začali praktikovat ve spolupráci s Nestlé Professional v programu YOCUTA. Kuchařům se snažíme například vysvětlit, že zužitkovat se dá téměř všechno.

Na fóru udržitelného podnikání jste zmínila, že nejvíce CO2 od vás plyne ze surovin, které využíváte k výrobě vašich produktů. Jaké to jsou například?

Když si představíte výrobu čokolády, tak pro mléčnou čokoládu potřebujete kakao a mléko. Na to potřebujete úrodnou půdu a krávy. Z hlediska vzniku emisí je pro nás důležité sledovat, jakým způsobem se plodiny, ze kterých se stanou vstupní suroviny nebo potrava pro zvířata, pěstují, zpracovávají a přepravují. Naším cílem je, aby pěstitelé nahradili tradiční konvenční zemědělství postupy regenerativního zemědělství, které půdu zbytečně nevyčerpávají. Principem regenerativního zemědělství je využívat šetrnější techniky jako například bezorební hospodaření, omezení umělých hnojiv a výsadba meziplodin. Tím je možné dosáhnout lepší kvality půdy a zvýšit její schopnost zadržet vodu i CO2. A když se vrátíme ke krávám, tak z hlediska emisí jsou taky důležité složení a kvalita jejich potravy.

Nedávno jste uvedli na trh veganskou verzi tyčinky KitKat. Má to být spíše gesto pro vegany, nebo to souvisí se snahou omezit mléko ve vašich produktech?

Je to určitě kombinace obojího. Považujeme za důležité vegany v jejich přesvědčení podpořit, protože pokud nebudeme schopni vyprodukovat udržitelným způsobem to, co spotřebujeme, pak je lepší jít cestou veganství, kde těch emisí je sice o něco méně, ale také nejsou úplně nulové. Nicméně určitě nikdy nebude celý svět vegetariánský ani veganský, a tak je potřeba řešit změnu především v zemědělství.

Jak dlouho se firma Nestlé zaobírá udržitelností?

Dlouhodobě. Nestlé pracuje s konceptem „vytváření sdílených hodnot“. Ten spočívá v tom, že ve stejnou chvíli přinášíte hodnotu společnosti i akcionářům, a to tím, že rozvíjíte komunity ve kterých působíte. Nestlé představilo svou cestu k udržitelnosti a nulovým čistým emisím v prosinci, a to přesto, že na těchto cílech pracuje už déle. Je potřeba říct, že představení takové cesty je pro firmu našich rozměrů běh na několik let, a proto byly konkrétní kroky představeny až v loňském roce.

Během pandemie jsou ale jakékoliv větší výdaje pro mnoho společností nebezpečné, občas i nereálné. Ovlinila pandemie výrazně i vaší firmu? Pokud ano, co vás žene k tomu, abyste nyní investovali do tak komplexní a dlouhodobé záležitosti, jako je právě udržitelnost?

Pandemie odhalila to, že životní prostředí nepočká, než se z toho dostaneme. Pandemie se dotkla všech oborů. Naším významným zákazníkem je například HORECA, což je segment hotelů, restaurací a kaváren, které během pandemie utrpěly značné ztráty, takže i my to pociťujeme, ale naštěstí máme široké portfolio a nijak výrazně nás to neovlivnilo. Nicméně udržitelnost je důležitý bod, který si Nestlé určilo a ke kterému směřujeme. Já osobně jsem přesvědčená, že bez toho nebudeme konkurenceschopní, což od nás naši spotřebitelé očekávají. Investoři také už dnes hodně přemýšlejí o tom, jestli dávají své peníze do něčeho, čím nebudou zhoršovat životní prostředí. My jsme tady proto, abychom pracovali s penězi akcionářů co nejlépe.

Říkáte, že se vás pandemie také dotkla, byť minimálně. Jak to hnulo s vašimi tržbami či obratem za loňský rok?

Globální prodeje Nestlé v minulém roce stouply o 3,5 procenta, takže výsledky byly příznivé, ovšem ne ve všech divizích, jako například již zmíněná divize zaměřená na HORECA. Roční tržby nám poklesly o 8,9 procent, což ale zapříčinilo především posilnění kurzu švýcarského franku a prodeje vlastnických podílů. Vesměs však můžeme říci, že výsledky za loňský rok předčily očekávání.

Došlo během koronakrize v Nestlé k propouštění zaměstnanců?

My jsme pro zaměstnance vytvořili a vytváříme stále co nejbezpečnější podmínky, ať už formou ochranných pomůcek nebo testování. Nemuseli jsme řešit žádné hromadné propouštění ani zásadní změny v pracovních týmech. Pokud jsme v souvislosti s pandemickou situací museli rušit pracovní pozice, tak to bylo pouze v řádu jednotek.

Počet pracovních míst může také ovlivnit robotizace. Máte ji v plánu? Pokud ano, přemýšlíte, jak zaměstnancům udržet jejich pracovní místo?

Automatizace a robotizace u nás samozřejmě probíhá, jako všude jinde. Rozhodně ale není příčinou úbytku pracovních míst. V nedávné minulosti jsme řešili akutní nedostatek pracovních sil, takže roboti nahrazují nejjednodušší rutinní manuální činnosti a my školíme zaměstnance, aby roboty dokázali ovládat. Tedy robotizace v Nestlé nebere lidem pracovní místa, naopak jim nabídne vyšší kvalifikaci a pozice.