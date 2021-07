Evropské fotbalové kluby opět rozjíždějí megamilionový přestupový kolotoč. Zájem je i o Schicka | E15.cz

Letní příchody a odchody hráčů jsou v plném proudu, přestože na evropské kontinentu stále probíhá šampionát.

Významný krok k posílení své soupisky učinil v předchozích dnech Manchester United, v uplynulé sezóně druhý tým anglické Premier League. Za teprve 21letého anglického ofenzivního záložníka Jadona Sancha zaplatil 85 milionů eur, tedy v přepočtu 2,15 miliardy korun. O hráče se United zajímali již před rokem, tehdy však nedošlo k dohodě ohledně odstupného.

Manchester United by mohl mít na svědomí i další významný přestup tohoto léta. Na Old Trafford by mohl z Realu Madrid zamířit 28letý francouzský reprezentační obránce Raphael Varane. I v jeho případě by se odstupné mohlo pohybovat v desítkách milionů eur, mluví se o sumě okolo 50 milionů eur.

Pozadu v posilování kádru nezůstává ani loňský vítěz Premier League Liverpool. Tento týden se dohodl s Lipskem na přestupu 22letý obránce Ibrahima Konaté. Přestupová částka by se měla pohybovat okolo 40 milionů eur.

Dres mění i další mladý talentovaný obránce. Rovněž z Lipska odchází taktéž 22letý Dayot Upamecano. Od nové sezóny bude oblékat dres bavorského velkoklubu Bayern Mnichov. Ten za něj neváhal zaplatit 42,5 milionu eur.

Lipsko však jen neprodává. Za 18 milionů eur koupil německý klub 24letého španělského záložníka Angelina z Manchesteru City, jenž dosud v Lipsku jen hostoval. A do stejného klubu přestoupil také 25letý portugalský útočník André Silva. V minulé sezóně nastřílel za Eintracht Frankfurt 28 gólů. Lépe na to byl v Bundeslize už jen Robert Lewandowski se 41 přesnými zásahy. Přestupová částka se měla pohybovat okolo 23 milionů eur.

A zpět do Anglie, kde Leicester City nakoupil za 25 milionů eur nejlepšího střelce posledního ročníku rakouské ligy Patsona Daku. Mladý 22letý Zambijec přijde ze Salcburku. Ve 125 zápasech v dresu rakouského klubu nastřílel Daka 68 gólů a tuto střeleckou formu si bude chtít přenést i do Premier League.

Zatím jen spekulace se objevují o budoucnost českého útočníka Patrika Schicka, který obléká dres Bayeru Leverkusen a proti Skotsku vstřelil na Euru nejspíš nejpovedenější gól šampionátu. Mluví se například o zájmu AC Milán. O tomto spojení se mimochodem hovořilo již loni. Přestupová částka by v takovém případě bezpochyby dosáhla řádu desítek milionů eur.