Zatímco celková spotřeba cigaret v Česku pozvolna klesá, trh s nelegálními cigaretami zažívá své nejlepší časy. Jeho velikost v minulém roce významně stoupla, a to nejen v tuzemsku, ale i na celoevropské úrovni. Jak česká, tak i unijní ekonomika tím přichází o miliardy a zatím se nezdá, že by v dohledné době mohlo přijít zlepšení situace.

Nelegální trh s cigaretami loni v Česku meziročně vzrostl o 34 procent na celkový objem 980 milionů kusů. Zároveň vyrostl i podíl na celkové spotřebě, konkrétně z 5,7 procenta v roce 2023 na 8,1 procenta v minulém roce. Za posledních několik let se jedná o vůbec nejvyšší číslo, které od útlumu trhu s nelegálními cigaretami v době covidu setrvale roste. Vyplývá to z každoročního reportu společnosti KPMG, kterou si objednala tabáková firma Philip Morris International. Česko navíc kvůli nelegálnímu trhu s cigaretami přichází o nemalé částky na daních. Podle KPMG měla tato ztráta loni dosáhnout téměř 5,5 miliardy korun.

„Nárůst spotřebovaného množství nelegálních cigaret je dán hlavně rostoucími cenami, které jsou způsobeny stoupající daňovou zátěží. Dnes již máme ceny přibližně na úrovni Rakouska, takže zatímco v minulosti bylo Česko tranzitní zemí pro padělky a pašované cigarety, které šly z východu na západ, dnes jsme cílovou destinací,“ vysvětluje Martin Jareš z Philip Morris International, který se zabývá daňovou problematikou.

Celkový objem vykouřených cigaret přitom v Česku v posledních letech pozvolna klesá. Ještě v roce 2019 jich bylo více než 16,32 miliardy, loni už pouze 12,19 miliardy. Výrazný útlum nastal zejména mezi roky 2019 a 2020, kdy se počet tuzemských zkonzumovaných cigaret propadl o více než tři miliardy.

Nebezpečné padělky na vzestupu

Výrazně vzrostl i objem padělaných cigaret, které představují nejnebezpečnější kategorii nelegálních cigaret jak z pohledu kvality, tak z pohledu kriminality. Zatímco přede dvěma lety bylo v Česku padělaných cigaret 290 milionů kusů, loni to bylo už 530 milionů. Padělky tak v minulém roce tvořily více než polovinu všech nelegálních cigaret.

„Je to mimo jiné o ekonomickém pohledu. Obstarat si padělané cigarety je levnější než cigarety nakoupit například v Polsku ve velkoobchodě, kde jsou jejich ceny nižší, a pak je pašovat do Česka. Tam pořád musíte zaplatit nějakou daň, i když nižší. U padělku je daň logicky nulová,“ komentuje Jareš.

Dalším významným zdrojem nelegálních cigaret jsou právě ty pašované. Nejčastěji proudí z Polska, loni jich bylo 230 milionů kusů, dále také například z Běloruska či z Ukrajiny, odkud se jich v minulém roce do Česka nelegálně dostalo 70, respektive 50 milionů.

Celní správě se loni povedlo zadržet necelých 33 milionů cigaret, více než 42 tun tabáku a také zhruba 68 tisíc jiných výrobků určených ke kouření, jako jsou elektronické cigarety či náplně pro ně určené. Vyměřená škoda na spotřební dani u zabavených výrobků činila téměř půl miliardy korun.

„Celní správa se problematice nelegálních cigaret věnuje dlouhodobě a systematicky. Kromě každodenní kontrolní činnosti v dopravě, provozovnách či na internetu a operativního pátrání po ilegálních výrobnách, která byla v roce 2024 odhalena jedna, se zapojuje do mezinárodní spolupráce v rámci Europolu a programu EMPACT, kde sdílí informace o přepravách tabáku a výrobních zařízeních,“ uvádí tisková mluvčí Generálního ředitelství cel Vladimíra Malovíková.

Jareš se domnívá, že minimálně v následujících letech, kdy je již zvyšování cen schváleno, ke zlepšení situace s nelegálním cigaretovým trhem nedojde. Hlavním způsobem, jak černý trh regulovat, je podle něj zejména směrovat co největší zdroje na potírání nezákonných výrobců.

Minimálně do roku 2027, dokdy je schválený současný čtyřletý plán navyšování spotřební daně z tabákových a souvisejících výrobků (zahřívaný tabák, elektronické cigarety, nikotinové sáčky), bude jejich cena růst. U cigaret již letos vzrostla spotřební daň o pět procent, v příštích dvou letech pak dojde vždy ke stejnému navýšení.

„Po skončení tohoto období bude k dispozici dostatečně dlouhá časová řada pro vyhodnocení dopadů nastavení sazeb spotřební daně a bude zvážen další postup při zdaňování těchto komodit,“ uvedla Gabriela Krušinová z odboru vnějších vztahů a komunikace ministerstva financí. Na evropské úrovni Česká republika podporuje Evropskou komisi ve snaze o revizi tabákové směrnice, která by nově měla zavést zdanění nové generace tabákových výrobků v celé EU a stejně tak i zvýšení některých minimálních sazeb spotřebních daní z tabákových výrobků. „Revize směrnice by do budoucna i tímto mohla omezit přeshraniční nákupy a přispět ke snížení černého trhu,“ doplňuje Krušinová.

Podle uniklého dokumentu, který zveřejnil server Clearing The Air, počítá Evropská komise s dalším zvyšováním spotřebních daní na cigarety, tabák, elektronické cigarety, nikotinové sáčky či na nahřívaný tabák. Nová opatření by údajně mohla být oznámena ještě před srpnovými unijními prázdninami. Dokument počítá s různými variantami dalšího zvyšování daní u všech produktů.

Například u nikotinových sáčků je navržena i možnost, že by se spotřební daň na ně uvalená zvedla o více než sto procent oproti stavu, který bude v Česku platit v roce 2027, což by i u tohoto produktu mohlo způsobit růst černého trhu. Naopak v případě náplní do elektronických cigaret, které se ve velké míře vyrábějí v Asii, návrh s tak dramatickým zvyšováním spotřební daně nepočítá.

Špatná situace ve většině Evropy

Výrazné zhoršení situace kolem nelegálních cigaret však meziročně nastalo i v celoevropském kontextu. Kuřáci v Evropské unii jich loni spotřebovali 38,9 miliardy, což je nejvíce za posledních deset let. Zároveň se jedná o 9,2 procenta celkové unijní spotřeby. „Jednotlivé národní vlády v evropských zemích tím přicházejí celkově až o 14,9 miliardy eur na daňových příjmech,“ uvádí studie KPMG.

„Rozvoj černého trhu negativně ovlivňuje výběr daní, tvorbu pracovních míst a legální podnikání, tedy motor ekonomiky. Dostupnost levných a neregulovaných cigaret také narušuje snahy o snížení míry kouření ve společnosti a dosažení budoucnosti bez kouře,“ říká Christos Harpantidis, viceprezident Philip Morris International pro vnější vztahy.

Jedním ze smutných rekordmanů co do velikosti trhu s nelegálními cigaretami se tradičně stala Francie, kde se jich v minulém roce spotřebovalo téměř 19 miliard. To kopíruje skutečnost, že země patří mezi ty s nejvyššími cenami cigaret. Podle dat německé společnosti Statista dosahuje ve Francii cena jedné krabičky cigaret průměrně téměř 11 eur, v přepočtu zhruba 270 korun, a po Irsku je druhá nejvyšší v Evropské unii.

Mnohem větší množství nelegálních cigaret se z roku na rok začalo konzumovat i v Nizozemsku, kde se jejich objem více než zdvojnásobil. Zatímco v roce 2023 tvořily 7,7 procenta celkové spotřeby, loni to bylo už skoro 18 procent. Tento nárůst lze vysvětlit výrazným navýšením spotřební daně, ke kterému v zemi došlo.

Najdou se však i evropské státy, které v boji proti nelegálním cigaretám pokročily. Jedná se například o Bulharsko, Itálii, Portugalsko či o Řecko. Právě v posledním jmenovaném státě zaznamenali loni meziroční pokles spotřeby nelegálních cigaret o 6,2 procenta.