Praha schválila dvě změny územního plánu nutné pro plánovanou výstavbu Penty na pozemcích severovýchodně od Masarykova nádraží a na Florenci. Ve čtvrtek je odsouhlasili městští zastupitelé spolu se smlouvami o takzvaných kontribucích, které developer poskytne magistrátu, Praze 1 a Praze 8 v podobě peněz či nefinančního plnění. Celková hodnota kontribucí je podle schválených materiálů 304,2 milionu korun, zastupitelstva Prahy 1 a Prahy 8 již smlouvy schválila.

Penta už na části pozemků u Masarykova nádraží postavila kancelářskou budovu Masaryčka, kterou otevřela loni. První ze změn územního plánu, kterou ve čtvrtek zastupitelé schválili, se týká dalších pozemků u nádraží směrem na východ, druhá parcela na Florenci zahrnuje i autobusové nádraží. Penta ho spolu s přilehlými pozemky koupila v roce 2023.

Zastupitelstvo ve čtvrtek schválilo také smlouvy o kontribucích, prostřednictvím kterých město požaduje po developerech určitou částku za metr hrubé podlažní plochy plánovaných projektů, přičemž hlavní pákou je případná nutnost změny územního plánu. Příspěvky vycházejí z metodiky, jejíž příprava začala v minulém volebním období, a odnedávna využívají institutu takzvaných plánovacích smluv zavedených novým stavebním zákonem.

Podle náměstka primátora Petra Hlaváčka (STAN) schválení změn a smluv předcházela dlouhá jednání o podobně kontribucí i budoucí výstavby, kterou má nejméně ze 40 procent tvořit bydlení. „Získali jsme ještě víc, než jsme chtěli na začátku,“ řekl.

Praha získá od Penty desítky milionů

Hodnota kontribucí pro magistrát je zhruba 85 milionů korun, zahrnují například umělecké dílo za pět milionů, pět bytů za zhruba 35 milionů či úpravy zeleně a veřejných prostranství za asi 18 milionů. Největší příspěvek v hodnotě 203 milionu korun získá Praha 8, na jejímž území se nachází většina pozemků. Z toho zhruba 54 milionů bude v penězích a 104 milionů bude tvořit výstavba mateřské školy na Rohanském ostrově. I osmá městská část získá pět bytů za asi 32 milionů korun. Praha 1 získá asi 10 milionů v penězích a investor zajistí projektovou dokumentaci rekonstrukce ulici V Celnici za pět milionů.

Na kritiku některých pirátských zastupitelů, že město získá od developera jen deset bytů, Hlaváček uvedl, že je to poprvé, co získá vůbec nějaké. „Je to nějaký první experiment, tak jich příště budeme mít víc,“ uvedl náměstek. V minulosti dohody kritizoval spolek Arnika, kterému se nelíbí například možnost posunutí autobusového nádraží na Florenci. „Tou změnou ani tou smlouvou v tuto chvíli k žádné změně nedochází,“ řekl k tomu ve čtvrtek Hlaváček. Dodal, že městský Institut plánování a rozvoje (IPR) připravuje studii možného budoucího řešení dálkových autobusů v metropoli, ale to je diskuse na delší dobu.

Na podobu území v minulosti Penta ve spolupráci s hlavním městem vypsala mezinárodní urbanistickou soutěž, která sloužila jako podklad pro změny územního plánu. Developer pak před časem vypsal také architektonické soutěže na podobu čtyř bloků domů na Florenci. „Do finále soutěže na jednotlivé bloky se probojovaly ateliéry, které lze považovat za evropskou špičku. Mám radost i z velkého zastoupení tuzemských architektů a upřímně se těším na všechny návrhy. Za minimálně stejně podstatný jako výslednou podobu domů, veřejných prostranství nebo řešení průchodnosti ale považuji dohody samospráv s investorem,“ uvedl ve čtvrtek místostarosta Prahy 8 Radomír Nepil (ANO).