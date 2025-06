Podnikatel Ivan Petrův ve středu ráno před Městským soudem v Praze vysvětloval nedostatečnou spolupráci v insolvenčním řízení firmy Brašnářství Tlustý. Soudkyně i insolvenční správkyně ho předvolaly kvůli chybějícím informacím o majetku a netransparentním vztahům s dalšími firmami, přes které Petrův pokračuje ve výrobě koženého zboží. Podnikatel chce přesto pracovat s kůží dál – s novou firmou CzechBridge Solutions plánuje expanzi do zahraničí.

Podnikatele Ivana Petrůva předvolal soud proto, že podle insolvenční správkyně dostatečně nespolupracuje. Ta tak nemá jasný a ucelený přehled o tom, jaký majetek firma vlastní. Sám Petrův jeho výši odhaduje na zhruba 11,5 milionu korun. Jak ale sám řekl u soudu, inventuru naposledy firma provedla koncem roku 2023 a jde tak pouze o jeho hrubý odhad. Zároveň přiznal, že řada strojů není vedena v účetnictví, protože byly nakoupeny z druhé ruky a vedeny jako spotřební zboží.

Insolvenční řízení s firmou Brašnářství Tlustý bylo zahájeno v polovině ledna. Soudkyně Helena Felcmanová tuto středu u soudu zpochybnila načasování insolvenčního návrhu – firma podle ní měla o úpadku vědět mnohem dříve. „Stále jsme doufali, že se nám to ještě podaří ustát,“ odmítal Petrův s tím, že k tomu podle něj firmě chyběly tržby za přibližně čtvrt roku. „Měl jsem víru na základě své mnohaleté zkušenosti v oboru,“ dodal. O událostech, které krachu předcházely, jsme obsáhle psali dříve.

Petrův uvedl, že Brašnářství Tlustý postihl propad trhu kvůli válce na Ukrajině, inflaci a omezené ochotě spotřebitelů utrácet. V roce 2022 došlo k poklesu tržeb až o čtvrtinu procent. Situaci podle něj zkomplikoval i postup banky UniCredit, která firmě neprodloužila úvěr a požadovala splacení čtyř milionů korun.

„Šlo o mediální lynč, psychický tlak byl neúnosný, část kolegů odešla do důchodu a výroba se rozpadala,“ vysvětloval Petrův před soudem. Firma podle něj přesto dokončila až 99 procent běžných zakázek, které dlužila zákazníkům, a přibližně tři čtvrtiny nedokončených objednávek obuvi. Provoz se mezitím přesunul do menších prostor a většinu hodnotného vybavení firma přestěhovala do dílny v Holešovicích.

Šije se dál

Od doby zahájení insolvenčního řízení podnikatel ve výrobě kožené galanterie pokračuje, využívá k tomu jiné společnosti. Nejprve změnil na webových stránkách firmy Brašnářství Tlustý provozovatele na svou další firmu XXL Box. Ta měla od září 2024 vyřizovat nové objednávky a současně řešit ty, které zákazníci odeslali předchozí firmě. Petrův musel u soudu vysvětlovat, jak je možné, že firma XXL Box vyráběla na zařízeních ve vlastnictví Brašnářství Tlustý, u soudu také zaznělo, že využívá část materiálů – například spony na výrobu pásků.

Petrův soud informoval o tom, že jeho firmy Brašnářství Tlustý a XXL Box mezi sebou uzavřely příkazní smlouvu, ani insolvenční správkyně ani soudkyně s ní ale dle svých slov nebyly obeznámeny. Na její doložení má nyní podnikatel deset dnů. „Předpokládám, že na obou stranách smlouvy budete podepsán vy sám,“ konstatovala soudkyně. Zisky XXL Box měly být primárně určeny na placení závazků nebo nezbytných provozních nákladů.

Z Brašnářství Tlustý je Tlustý Praha

I druhá Petrůvova firma, XXL Box, ale musela řešit problémy. Koncem letošního dubna tak skončila v likvidaci a stejně tak ukončily provoz původní webové stránky firmy. Podnikatel přesto nemá v plánu s výrobou kožených výrobků skončit. „My, lidé, kteří pro vás dvanáct let vyráběli ve vršovické brašnářské dílně kvalitní výrobky, jsme se rozhodli v našem řemesle pokračovat dále. Najdete nás v nové dílně v pražských Holešovicích,“ píše se na e-shopu.

Z Brašnářství Tlustý je tak nově značka Tlustý Praha s pobočkou v pražských Holešovicích. Webové stránky nově spravuje firma CzechBridge Solutions, která podle Petrůva nemá nic společného ani s firmou Brašnářství Tlustý, ani s XXL Boxem. Stejně jako u obou zmiňovaných je v ní ale jednatelem Petrův a firma bude vyrábět kožené zboží.

„Pravděpodobně změníme strategii,“ komentoval pro e15 podnikatel po skončení výslechu u Městského soudu v Praze. Petrův se chce s firmou zaměřit na zahraniční trhy a uvažuje nad přesunem části výroby do Asie. V Česku by chtěl zachovat jen prémiovou výrobu dražšího zboží.