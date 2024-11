Těžiště světových výstav se posunulo směrem k byznysu. Nejinak tomu má být i v případě EXPO, které proběhne příští rok v Ósace. Podnikání v Japonsku má však svá specifika. O nich i příležitostech v regionu Indo-Pacifiku se bude hovořit na sérii krajských konferencí #road2expo , uspořádaných ve spolupráci s mediálním domem CNC a deníkem e15. Nejbližší dvě zamíří do Ostravy a následně do Brna.

Pořadatelem série je Kancelář generálního komisaře české účasti. První akce proběhla v Liberci, další ale pořadatelé odložili kvůli povodním. Nyní se série znovu rozbíhá. Ostravská konference proběhne 14. listopadu 2024 v ImpactHubu, brněnská pak 19. listopadu 2024 v prostorách kongresák.space.

„Byznysovou složku považuji v současném vnímání světových výstav jako klíčovou. Navíc Japonsko je čtvrtou největší ekonomikou a jedním z hegemonů světového obchodu. Jedná se o ekonomicky a politicky stabilní, bezpečnou zemi s fungujícím právním systémem a obchodními zvyklostmi. Pokud chcete na tomto trhu uspět, nesmíte podcenit přípravu. A právě s tím chceme firmám alespoň částečně pomoci,“ říká generální komisař české účasti na EXPO Ondřej Soška.

Na akcích kromě něj vystoupí například japonský velvyslanec v Česku Kansuke Nagaoka, ředitel Japonské organizace pro podporu zahraničního obchodu JETRO Go Shimuta, zástupci měst, krajů, státních organizací i firem.

„Konference #road2expo představují pro naše čtenáře z řad českých firem obrovskou příležitost, jak se mediálně prezentovat partnerům a klientům tady v česku i v zahraničí. Účastníci se od předních regionálních politiků a firem například dozví o tom, jak se v Japonsku obchoduje, jak se tam vyjednává nebo jak se tam pojistit proti finančním rizikům," vysvětluje šéfredaktor byznysového deníku e15 Nikita Poljakov, který bude akcemi provázet.

Podle Ondřeje Sošky se na nich setkají ti, kteří s expanzí na tyto trhy zkušenosti už mají, s těmi, kteří se o ni pokoušejí, nebo o ní teprve uvažují. „Podobnou roadshow krajských konferencí ke světové výstavě před námi ještě v Česku nikdo nedělal. Vaše firmy, vaše produkty a vaše příběhy – to je to, co budeme na světové výstavě EXPO v Japonsku prezentovat,“ zdůrazňuje.