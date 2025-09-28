Tedom představil v národním pavilonu na EXPO české energetické inovace
Český pavilon na světové výstavě EXPO 2025 hostil TEDOM Day. Představil společnost, která vznikla v roce 1991 v Třebíči, když postavila svou první kogenerační jednotku z upraveného motoru automobilu Škoda. Dnes je součástí japonské skupiny YANMAR.
Středem pozornosti na konferenci se staly především kogenerační jednotky – technologie umožňující současnou výrobu elektřiny a tepla z jednoho zdroje paliva. Díky účinnosti až 97 procent šetří energii i životní prostředí.
„TEDOM je skvělým příkladem toho, jak se česká kreativita a inovace mohou proměnit v globální úspěch. Jsem rád, že náš pavilon v Ósace nepředstavuje jen kulturu, ale i byznys, a ukazuje, co naše země dokáže. Společnost, která začínala v malém českém městě, dnes přispívá k celosvětové transformaci směrem k udržitelné energetice,“ uvedl při zahájení konference generální komisař české účasti na EXPO 2025 Ondřej Soška.
TEDOM působí v Japonsku od roku 2014, kdy zde instaloval svou první jednotku CENTO. Dnes v zemi funguje na šedesát těchto zařízení. "Jsem hrdý, že na EXPO můžeme představit naše kogenerační jednotky a špičkové technologie TEDOM, které jsou vyvíjeny a vyráběny v Česku," říká výkonný ředitel firmy Ladislav Zeman.
Portfolio společnosti dnes kromě kogeneračních jednotek zahrnuje také motory, fotovoltaické systémy, bateriová úložiště, tepelná čerpadla a nově firma pracuje i na řešeních založených na vodíku. Vedle samotné výroby se zaměřuje také na energetické poradenství, audity a správu aktiv.