Fait investuje miliony do online distribuce autodílů. Platformu IAG podpoří i Slováci

Investiční skupina Jet Investment brněnského miliardáře Igora Faita vloží 2,4 milionu eur, tedy v přepočtu téměř 60 milionů korun, do platformy IAG, která se zabývá internetovou distribucí náhradních dílů. Společnost o tom informovala v tiskové zprávě.

Spolu s Jet Investment do platformy založené v roce 2021 investují také slovenský Venture to Future Fund částku 1,6 milionu eur, tedy téměř 40 milionů korun, a zakládající investor Josef Koller s investicí milion eur, tedy 25 milionů korun.

Firma IAG provozuje digitální platformu, která propojuje dodavatele náhradních dílů pro osobní a nákladní automobily i motocykly s autoservisy a prodejnami náhradních dílů. Kromě Česka působí i na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Lotyšsku a Chorvatsku. Peníze od investorů mají posloužit k expanzi firmy na další evropské trhy, rozšíření e-katalogových služeb a zefektivnění logistiky a fakturace.

„Tato investice pro nás představuje významný milník. Podpora bude klíčová pro další akceleraci růstu, rozšíření našeho dosahu a zlepšení nabídky pro naše B2B klienty v automobilovém aftermarketu. Jsme přesvědčeni, že toto partnerství nám pomůže naplnit naše cíle,“ uvedl zakladatel IAG Tomáš Klaštil.

Podle účetní uzávěrky za rok 2023 vykázala společnost IAG čistý obrat 158 milionů korun, hospodaření zakončila po zdanění se ztrátou 15 milionů korun.

Jet Investment podpořil IAG prostřednictvím svého fondu Jet Venture I, který vznikl loni v říjnu se zaměřením na investice do inovativních podniků v tradičních průmyslových odvětvích.

Jet Investment se od vzniku v roce 1997 specializuje na vyhledávání investičních příležitostí do středně velkých společností výrobního průmyslu, které považuje za perspektivní. Spolupodílníky jsou Igor Fait, Lubor Turza, Libor Šparlinek a Marek Malík. Ve fondech kvalifikovaných investorů spravuje aktiva za 15 miliard korun. Prostřednictvím fondů Jet 2 a Jet 3 investuje do středně velkých středoevropských průmyslových společností se silným růstovým potenciálem. Realitní fond Jet Industrial Lease investuje do průmyslových nemovitostí.