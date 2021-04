Akcionáři Monety si nevyplatí loňskou dividendu. Singer zůstává v dozorčí radě banky | E15.cz

Valná hromada Moneta Money Bank schválila návrh nevyplatit dividendu ze zisku za loňský rok. Zisk zahrne do kapitálu banky. Do dozorčí rady akcionáři znovu zvolili bývalého guvernéra ČNB Miroslava Singera.

Představenstvo navrhlo nevyplatit dividendu v důsledku koronavirové pandemie a následných doporučení ČNB a Evropské rady pro systémová rizika. Tato stanoviska byla taktéž doporučena Evropskou centrální bankou. Dnešní valné hromady se zúčastnili akcionáři s celkovým podílem více než 63,31 procenta na základním kapitálu banky.

Na programu valné hromady nebyl plán PPF na spojení Monety a finančních společností z její skupiny PPF, tedy Air Bank, českého a slovenského Home Creditu a společnosti Zonky. Podstata plánu spočívá v tom, že by Moneta fúzovala se společnostmi PPF a za to by této finanční skupině zaplatila svými akciemi, čímž by se celkově PPF dostala k 57 procentům nově vzniklé společnosti. PPF má nyní podíl v Monetě zhruba 28 procent. Podíl získala i díky nabídce odkupu akcií za 80 korun na akcii.

Spor tak podle portálu Seznam Zprávy byl pouze u volby člena dozorčí rady. Singera podporovalo současné vedení, naopak londýnskou právničku Nicolu Northwayovou na tutu funkci prosazoval fond Petrus Advisers, jeden z akcionářů banky.

Čistý zisk Monety loni klesl na 2,6 miliardy korun ze čtyř miliard v roce 2019. Provozní výnosy meziročně stouply o 15 procent na 12,1 miliardy korun, a to zejména díky zisku z akvizice společností Wüstenrot. Hospodářský výsledek banky ovlivnily vyšší náklady na riziko a nižší výnosy v důsledku koronavirové epidemie.

Skupina PPF investuje do mnoha odvětví, a to od finančních služeb, telekomunikací, nemovitostí, strojírenství až po biotechnologie. PPF ke konci prvního pololetí vlastnila aktiva za 44 miliard eur (asi 1,15 bilionu korun) a zaměstnávala celosvětově 98 tisíc lidí.

Moneta Money Bank funguje pod současným názvem od roku 2016. Jméno banky se tehdy změnilo z dřívějšího GE Money Bank v souvislosti s jejím vstupem na burzu v květnu téhož roku. Moneta je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze.