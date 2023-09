Česká spořitelna smí odkoupit úvěrové portfolio Hello bank! | e15.cz

ZDROJ: Hello Bank!

Pobočka Hello Bank!

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil České spořitelně odkup úvěrového portfolia Hello bank!, která pozastavuje své bankovní aktivity v Česku . ÚOHS o tom informoval v tiskové zprávě. Česká spořitelna portfolio kupuje od mateřské společnosti BNP Paribas Personal Finance, dohodla se s ní letos v červenci.

„Úřad došel k závěru, že předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, nedojde tedy k podstatným změnám v oblasti poskytování předmětných bankovních produktů na území České republiky, a proto rozhodl o povolení posuzovaného spojení soutěžitelů. Rozhodnutí je pravomocné,“ uvedl ÚOHS.

Hello bank! oznámila letos v dubnu, že postupně pozastaví své aktivity v České republice. Transakce nezahrnuje depozitní produkty Hello bank!, smlouvy o běžných či spořicích účtech ani vklady vedené u Hello bank! tedy na Českou spořitelnu převedeny nebudou.

Klienti, kteří měli vklady v Hello bank!, obdrželi na jaře nabídku Komerční banky (KB), která zachová veškeré parametry jejich běžných a spořicích účtů. Generální ředitel Komerční banky koncem dubna řekl, že klienti Hello bank! budou moci služby KB využívat jak digitálně, tak v síti poboček KB.

Hello bank! působí na českém bankovním trhu od konce roku 2017, je českou pobočkou francouzské BNP Paribas Personal Finance. Firma tehdy po dvacetiletém působení na českém trhu pod názvem Cetelem změnila obchodní model a název, do listopadu 2017 poskytovala hlavně spotřebitelské úvěry. Hodnota úvěrového portfolia Hello bank! činila koncem května 8,8 miliardy korun.