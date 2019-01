Banka Creditas opět zvyšuje kapitál | E15.cz

„Ke zvýšení dojde přibližně do měsíce na základě příslušných statutárních lhůt a úkonů, a to celkem o částku 750 milionů korun,“ sdělil deníku E15 předseda představenstva Creditasu Vladimír Hořejší. Po tomto navýšení by pak vlastní jmění banky přesáhlo hodnotu čtyř miliard korun. „Je to v souladu s prorůstovými a rozvojovými plány banky,“ dodal Vladimír Hořejší.

Svou kapitálovou pozici banka Creditas posiluje průběžně, od začátku loňského roku vzrostl kapitál o více než miliardu korun na částku přesahující tři miliardy korun. K poslednímu zvýšení kapitálu došlo loni v říjnu, a to o 220 milionů korun. Rovněž v těchto případech se na zvýšení hlavní měrou podílel většinový vlastník Hubáček.