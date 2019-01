Tři čtvrtiny Čechů jsou se svým bydlením spokojeny, zjistila Hypoteční banka | E15.cz

Češi si podle průzkumu bydlí poměrně dobře, nejvíce si na svých domovech pochvalují praktické záležitosti. Je to především dostupnost školek a škol (44 procent), velikost bytu nebo domu (41 procent), dojezdová vzdálenost do práce (40 procent) nebo okolní prostředí a dopravní spojení (38 procent).

Zase tak růžové to ale není, pětina dotázaných není spokojena se stavem svého obydlí a jeho vybavením. Když se však oprostíme od konkrétních věcí, které nám vyhovují či ne, dostaneme velmi pozitivní čísla: se svým bydlením je totiž spíše spokojeno či rozhodně spokojeno 74 procent dotázaných.

I když převažuje spokojenost, neznamená to, že by lidé nechtěli své domácnosti vylepšit. 6 z 10 dotázaných plánuje nějakou změnu, nejčastěji jde o rekonstrukci, kterou chystá polovina Čechů. Koupi nového domu nebo bytu plánuje 16 procent dotázaných. Čtvrtina tyto změny plánuje provést do roka, 6 z 10 lidí v rozmezí jednoho roku až pěti let.

Mezi největší přání Čechů spojených s bydlením patří život v domě, ideálně s garáží nebo parkovacím místem. Vhod by přišla také velká zahrada a ekologické bydlení v pasivním či nízkoenergetickém domě.

Na opačné straně se octlo bydlení ve městě a bytě – zde respondenti preferovali život na vesnici i před bydlením v malém městě. Celkem 28 procent dotázaných by navíc rádo žilo v novostavbě.