Banky se začaly předhánět v úročení vkladů | E15.cz

Nejvyšší sazbou přišla Trinity Bank, která nabízí až 2,08 procenta. Platí ovšem jen pro vklady nad milion korun a nabídka je omezená pro prvních deset tisíc nově zřízených účtů. Úložky pod milion korun úročí sazbou 1,88 procenta. „Hranice dvou procent byla konečně prolomena,“ uvádí Marcel Schmidt, šéf marketingu a komunikace Trinity Bank.

Lepší úročení spořicích účtů nabídla klientům také dvojice menších bank. Air Bank nabízí úrokovou sazbu 1,5 procenta u vkladů do 250 tisíc korun a Equa Bank přišla se sazbou 1,6 procenta u Spořícího účtu Hit s vkladem do 300 tisíc korun.

Podobný krok se dal u vyzývatelských bank čekat, protože nabízí lepší úročení, než velké banky dlouhodobě. S razantním růstem úroků ovšem přišla také Česká spořitelna. Sazby zvýšila z 0,2 procenta na rovné jedno procento. „Jsme přesvědčeni, že spořicí a investiční produkty jsou klíčovými nástroji pro budování prosperity jednotlivců a komunit,“ uvedl šéf České spořitelny Tomáš Salomon.

Je nutné dodat, že Česká spořitelna až dosud o důležitosti spoření patrně příliš přesvědčena nebyla. Její sazby totiž až dosud patřily mezi nejnižší na trhu. Krok spořitelny nicméně vytváří tlak na další velké hráče: Československou obchodní banku a Komerční banku. Na boj o vkladatele budou ovšem nuceny reagovat i další bankovní domy.

„Je pravděpodobné, že také ostatní banky zvýší úročení vkladů, ale nečekám tak skokový nárůst jako u České spořitelny,“ říká Lucie Drásalová, analytička finančně poradenské sítě Partners. Banky zvýšením úroků u vkladů reagují na rychlé zdražení zdrojů na mezibankovním trhu. Kromě toho však stále mohou na penězích klientů slušně vydělat, proto že při uložení peněz u České národní banky vyinkasují 2,25 procenta. Konkrétně Česká spořitelna tak stále má úrokový polštář 1,25 procenta.

Vklady u centrální banky se přitom nemalou měrou podílejí na ziskovosti tuzemského bankovního sektoru. Pokud by navíc velké banky nenabídly lepší úroky, rozdíl mezi sazbami pro jejich klienty a sazbami malých bankovních domů by se dostal téměř ke dvěma procentům. A to by už mohl být pověstný práh bolesti, který by k odchodu přiměl i konzervativní klienty. Ostatní banky tak nyní budou muset reagovat nejen na menší hráče, ale také na Českou spořitelnu jako lídra trhu.