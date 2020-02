Bitcoin se dostal do hledáčku burziánů | E15.cz

Hodnota světových akcií přitom kupříkladu pohledem indexu The Global Dow zhruba o dvě procenta poklesla. Podle ekonomů souvisí kryptoměnový skok s rostoucí potřebou investorů v obtížnějších dobách rozkládat své burzovní sázky do více typů aktiv, varují ale před cenovými otřesy. „Když nastává panika a padají indexy, padají částečně také proto, že se přelévají prostředky do krypta a klesá poptávka po balíku investičních nástrojů vázaných na globální politicko-ekonomickou strukturu, což má pak opačný efekt na relativní cenu kryptoměn,“ říká Jan Lamser z fintechové společnosti Red Eggs.

Hodnota světového trhu s virtuálními měnami jen za poslední dva týdny vzrostla o zhruba 50 miliard dolarů na více než 280 miliard. „Tržní kapitalizace kryptotrhu je zlomkem tržní kapitalizace tradičních aktiv jako akcií a dluhopisů. Proto má přesun i velice malého objemu kapitálu do kryptotrhu zásadní dopad,“ vysvětluje poměr sil na trzích investiční stratég Consequ Michal Stupavský. Obchodní aktivita investorů do kryptoměn tak během posledních dvou týdnů vzrostla takřka o polovinu.

Sledujte aktuální kurz bitcoinu: BTCUSD Chart by TradingView

Namísto zhruba 90 miliard dolarů, které na trhu virtuálních měn investoři protočili před boomem koronaviru, tak současné denní objemy obchodů vyskočily o čtyřicet miliard dolarů výše. Investoři spoléhají na virtuální měny povětšinou jako na nárazník svých akciových investic.

„Seriózní investoři by však vzhledem k vysoké volatilitě kryptoměn měli uvažovat odlišným způsobem. Na kryptoměny by měli nahlížet spíš jako na extrémně rizikový doplněk vhodný pouze pro velice malou či vůbec žádnou část portfolií,“ zdůrazňuje ekonom BH Securities Štěpán Křeček s tím, že virtuální měny si tentokrát ovšem vedou lépe než tradiční bezpečné přístavy peněz.

„Někteří spekulanti pravděpodobně nakupovali bitcoin a další kryptoměny místo zlata, které i přes zvýšenou volatilitu na trzích příliš nevzrostlo na ceně,“ dodává Křeček. Zlatá jistota totiž během eskalace virového onemocnění nevydělala burziánům ani procento. Stále ještě nejvýznamnější světová virtuální měna bitcoin podražila od 20. ledna o 19 procent a investoři berou trh útokem.

„Od začátku roku se ustálila prémie na termínových kontraktech oproti aktuální ceně bitcoinu. To signalizuje zájem institucionálních investorů, pro které termínové obchody představují efektivní nástroj, jak se svézt na výkonnosti bitcoinu,“ uvádí ekonom Cyrrusu Tomáš Pfeiler s tím, že za růstem cen vidí hlad po výnosech.

„Vývoj jeho cen je však mnohem rozkolísanější, než třeba drahé kovy a další obvyklá konvenční aktiva,“ dodává ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda s tím, že jde o charakteristiku cenového vývoje platnou napříč kryptotrhem.

„Jelikož tradiční aktiva vykázala v minulém roce prudký cenový vzestup, snaží se mnozí burziáni přijít s neotřelým investičním nápadem,“ dodává Pfeiler. V neposlední řadě se ale blíží takzvaný halving (půlení). Právě těsně před touto události cena kryptoměny obvykla nabírá růstovou trajektorii. Absolutního vrcholu dosáhl trh v lednu roku 2018, kdy součet tržních cen všech virtuálních měn převýšil 826 miliard dolarů.