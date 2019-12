Banky snižují počty zaměstnanců | E15.cz

Více než 50 bank letos oznámilo snižování počtu zaměstnanců, v součtu jde o rušení 77 780 pracovních míst, spočítala agentura Bloomberg z oznámení jednotlivých bankovních domů a odborových organizací. Jde o největší ohlášení personálních škrtů od roku 2015, kdy banky rozhodly o zrušení 91 448 pracovních míst. Zdaleka nejhorší je situace v evropském bankovním sektoru, kterého se týká skoro 82 procent z plánovaných škrtů.

Při započtení letos oznámených plánů světové banky za posledních šest let zrušily podle oficiálních čísel přes 425 tisíc pracovních míst. Skutečné údaje ale budou ještě vyšší, protože některé banky snižují stavy zaměstnanců, aniž by to veřejně oznamovaly.

Na rozdíl od amerických bank, které se díky státní podpoře a růstu úrokových sazeb vzpamatovaly po finanční krizi, mnoha evropským bankám se to dosud nepovedlo. Mimo jiné proto, že nízké nebo i záporné úrokové sazby výrazně snižují zisky z úvěrů, vysvětluje Bloomberg.

Pomyslný žebříček vede největší německý finanční dům Deutsche Bank. Skupina letos oznámila, že v rámci restrukturalizace zruší do roku 2022 18 tisíc pracovních míst. Náklady na tento proces přitom bance způsobují další problémy. V posledních dvou čtvrtletích skončilo hospodaření Deutsche Bank ve ztrátě v řádu stovek milionů eur a záporný hospodářský výsledek očekává banka i za celý fiskální rok.

Druhý v pořadí, italská UniCredit Bank, zruší 8000 pracovních míst, tedy stále více, než kolik letos oznámily všechny severoamerické banky dohromady.

Snižování počtu zaměstnanců se nevyhýbá ani Česku. Podle dřívějších informací E15 Premium letos tři největší české banky rozhodnu o zrušení stovek pracovních míst.