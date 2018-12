Rok 2033 bude na české železnici naprosto zlomový. Na koleje už totiž nebude smět vyjet jediný vlak financovaný státem, který by neprošel výběrovým řízením. Stát ušetří a běžným cestujícím to přinese vyšší komfort a nižší ceny, shodují se ředitel Českých drah Jan Kupec i majitel RegioJetu Radim Jančura. Momentálně platí přechodové období, kdy se jednotlivé kraje i stát mohou rozhodnout, komu zakázku na jednotlivé tratě zadají, a soukromí dopravci si na to „brousí zuby“.