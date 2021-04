Bernie Madoff mohl změnit finanční svět. Namísto toho zemřel nenáviděný | E15.cz

O druhé půlce roku 2008 se jednou bude mluvit jako o jednom z nejšílenějších období tohoto století. Po pádu investiční banky Lehman Brothers se začal hroutit amerických finanční systém jako domeček z karet, rakovinou krize se nakazil celý svět, firmy začaly škrtat a do té doby bezprecedentní růst téměř všeho ze dne na den zamrznul. Společně s tím začala horečná aktivita v kancelářích společností napojených na zázračného finančního génia Bernie Madoffa. Skartovačky jely na plný plyn, důkazy o barvení reality na růžovo nejrůznějšími smyšlenými materiály musely zmizet.

Výrazné propady burz zbořily největší Ponziho schéma v dějinách, které podle jeho autora, Bernieho Madoffa fungovalo od devadesátých let (podle vyšetřovatelů ale již od poloviny osmdesátek). Stovky investorů přišly o své celoživotní úspory, ale v té době to ještě nikdo z nich netušil. Až někdy 9. či 10. prosince Madoff prozradil svým nejbližším spolupracovníkům, pohříchu často členům své nejužší rodiny, co ve skutečnosti stojí za oním zázračným impériem spravujícím desítky miliard dolarů. Je to celé podvod, řekl svým synům Markovi a Andrewovi. Právě jeden z nich o den později otce udal vyšetřovatelům. A pak to celé šlo překvapivě rychle. Madoff se přiznal k finančním podvodům a přijal trest (plead guilty) ve výši 150 let. Právě to jej de facto odsoudilo k smrti za mřížemi, což se v polovině dubna 2021 naplnilo. Mimochodem většinou se obvinění s prokurátory domluví na nižším trestu, v případě Madoffa se spekuluje, že přijal trest raději než by se podílel na vyšetřování a musel prozradit jména dalších lidí, s nimiž podvody prováděl.

Ačkoli se neustále opakuje, že Madoff připravil své klienty o 65 miliard dolarů, ve skutečnosti to bylo „jen“ nějakých 18 miliard dolarů (a jiní odborníci uvádějí dokonce částku mezi 10 a 17 miliardami).

Rozdíl mezi těmito částkami patří k tomu nejzajímavějšímu v Madoffově příběhu. To je ono zázračné zhodnocení, které svým klientům, či chcete-li obětem jím sestaveného Ponziho schématu, údajně vyrobil. Mohl to vůbec dokázat, nebo to byl zjevný podvod od začátku?

Při sledování růstu cen akcií Tesly v posledním roce či bitcoinu od roku 2009 musí být každému jasné, že podobně zázračné nárůsty hodnoty portfolia na takto rostoucích trzích nejsou nemožné. Jen musíte chtít jít do až nesmyslného rizika, což ovšem Madoffovi nečinilo problémy. Madoffův příběh tak spíš ukazuje na to, jak selhaly kontrolní orgány a že žádná investice není bezriziková, zvláště ty, které slibují výnosy v desítkách procent.

Inovátor trhů

Uvěřit Madoffovi na přelomu tisíciletí, dát mu třeba i desítky milionů dolarů s tím, že vám je výrazně zhodnotí, nebyl nesmysl ani špatný krok. Tedy alespoň na první pohled. Madoff byl zkušený harcovník Wall Street, který měl za sebou spoustu úspěchů.

Po zisku bakalářského titulu (z politologie!) nastoupil na právnickou fakultu, ale po dvou semestrech ze školy odešel a v roce 1960 na Wall Street založil Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, v níž zůstal až do svého zatčení 11. prosince 2008. Tedy kdyby to vydržel ještě necelé dva roky, mohl si dát zlaté rolexky k padesátému výročí ve firmě. Ale k tomu již nedošlo.

Madoff začal firmu se základní investicí kolem pěti tisíc dolarů, které si vydělal brigádami (dělal i u pobřežní hlídky). Dalších 50 tisíc mu pak půjčil tchán a Bernie se mohl vrhnout na „penny stocks“, tedy velmi levné akcie malých podniků (do pěti dolarů za kus), pro něž mají burzovní regulátoři specifická pravidla. Koho tento svět zajímá a chce se zároveň pobavit, může si znovu pustit Vlka z Wall Street, kde to charismatický Leonardo DiCaprio a Martin Scorsese velmi pěkně vysvětlují.