Česká spořitelna pokračuje v růstu. Vysoké příjmy z úroků a poplatků táhnou výsledky
- České spořitelně loni vzrostl čistý zisk o 6,1 procenta na 27,8 miliardy korun, provozní zisk stoupl na 33,9 miliardy při vyšších výnosech i nákladech.
- Růst táhly hlavně čisté úrokové výnosy (42,1 mld., +5,8 procenta) a poplatky a provize (13,2 mld., +3,1 procenta); poměr nákladů a výnosů klesl pod 43 procent.
- Bilanční suma dosáhla 2038,5 miliardy korun a mateřská Erste Group zvýšila čistý zisk o 12,3 procenta na 3,5 miliardy eur.
České spořitelně loni stoupl čistý zisk meziročně o 6,1 procenta na 27,8 miliardy korun. Provozní zisk vzrostl o 5,3 procenta na 33,9 miliardy korun. Vliv na to měly o 4,7 procenta vyšší provozní výnosy, které dosáhly 59,2 miliardy korun. Provozní náklady se zvýšily o čtyři procenta na 25,3 miliardy korun. Neauditované konsolidované výsledky poskytla Česká spořitelna.
„Zaznamenali jsme obchodní růst ve většině klíčových oblastí, jež tvoří pilíře dlouhodobé prosperity – ať už jde o investice, spoření na důchod či úvěry na bydlení,“ uvedl Attila Sánta, člen představenstva České spořitelny zodpovědný za finanční řízení.
Vzrostly příjmy z poplatků
Zdůraznil, že vlivem vyššího zájmu o produkty spořitelny vzrostly meziročně příjmy z poplatků a provizí i čistých úrokových příjmů. Čistý výnos z poplatků a provizí byl vyšší o 3,1 procenta a činil 13,2 miliardy korun, čistý úrokový výnos stoupl o 5,8 procenta na 42,1 miliardy korun.
„Tyto ukazatele byly hlavním motorem růstu provozního i čistého zisku. Pozitivní roli sehrálo rovněž zlepšení provozní efektivity, díky němuž se poměr nákladů a výnosů snížil pod hranici 43 procent. Významnou nákladovou položkou přitom zůstávají investice do oblasti AI a zavádění umělé inteligence,“ doplnil Sánta.
Konsolidovaná bilanční suma ke konci loňského roku dosáhla 2038,5 miliardy korun, byla vyšší o 0,4 procenta.
Spořitelna je největší bankou v ČR podle počtu klientů, ke konci loňského roku jich měla 4,5 milionu. Rakouská finanční skupina Erste Group Bank, která Českou spořitelnu vlastní, je hlavní společností na bankovním trhu střední a východní Evropy.
Erste zvýšila zisk
Rakouská bankovní skupina Erste Group, která je majitelem České spořitelny, v loňském roce zvýšila čistý zisk o 12,3 procenta na 3,5 miliardy eur (84,8 miliardy korun). Dvě třetiny tohoto čistého zisku vytvořily dceřiné banky skupiny mimo Rakousko, uvedla skupina v tiskové zprávě.
Erste dokončila akvizici v Polsku. Náklady na tuto transakci znamenaly vyšší nerozdělitelný zisk, proto vedení navrhuje snížení dividendy za rok 2025 na 0,75 eura za akcii. To odpovídá výplatnímu poměru 9,1 procenta z čistého zisku. Při oznámení akvizice banka avizovala omezení výplatního poměru na maximálně deset procent.
Čisté úrokové výnosy vzrostly o 3,5 procenta na 7,8 miliardy eur (189 miliard Kč). V segmentu retailového bankovnictví rostla poptávka po úvěrech na bydlení. Firemní zákazníci stále častěji žádali o financování investic, dodala skupina.