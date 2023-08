K bankovnímu převodu peněz má stačit jen telefonní číslo | e15.cz

Zjednodušení plateb má podle Seznam Zpráv zajistit projekt „platba na kontakt“ neboli PNK. Služba má usnadnit zasílání peněz mezi blízkými, ale i klienty banky. Nyní je v testovací fázi pod záštitou České národní banky (ČNB) a České bankovní asociace (ČBA).

Nový způsob plateb bude možný pouze s českým telefonním číslem a s bankovním účtem založeným u banky působící v Česku. Uživatel PNK bude muset nejprve potvrdit telefonní číslo prostřednictvím své banky, zaregistrovat se do projektu a vybrat hlavní účet pro převod peněz, pokud má účtů více. Když bude chtít využívat více účtů u rozdílných bank, bude si muset založit další telefonní čísla.

Celý proces bude kontrolovat registr České národní banky. Registr potvrdí, zda je číslo propojené s účtem, a poté odešle peníze. Banka se po zadání platby spojí s registrem a na základě telefonního čísla získá jeho bankovní spojení, na které poté platbu odešle. Pro větší bezpečnost se bude při ověření platby vracet jméno a příjmení majitele bankovního účtu. Aby byl nový způsob transakcí co nejefektivnější, bude potřeba zapojení co největšího počtu bank. Celý proces zasílání peněz by neměl být zpoplatněný.

Důvodem pro zavedení nového typu platby je nejen snaha zjednodušovat transakce, ale také předcházet omylům při převodech. Nejvíce chyb nadělají plátci při ručním přepisu údajů, v důsledku toho pak třeba pošlou peníze na jiný účet, než zamýšleli.

Start služby chystají banky letos

Platbu na kontakt chtějí banky zpřístupnit na podzim, zatím ale není potvrzené datum zahájení. Nyní se projekt nachází v testovací a prověřovací fázi. Přístup do systému je otevřený pro všechny banky v Česku. Dosud se k testování přihlásily Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka, Komerční banka, Moneta Money Bank, Raiffeisenbank a UniCredit Bank. Creditas společně s Komerční bankou už tuto inovativní formu plateb zprostředkují skrze své mobilní aplikace.

Výhledově by bylo možné obdobně jako telefonní číslo použít k ověření transakce e-mailový účet klienta. E-mailový systém převodu označovaný EMT již nějakou dobu funguje v Kanadě, kde platba funguje v rámci internetového bankovnictví majitele účtu. Využívá jej většina kanadských bankovních ústavů. Systém je oblíbený také v USA a v několika evropských zemích, například na Slovensku.