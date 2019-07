České státní dluhopisy letos vynáší víc než pražské akcie | E15.cz

„Vývoj českých státních dluhopisů je prakticky zcela ve vleku zbytku světa, a tedy odpovídá obratu v měnové politice hlavních centrálních bank světa, tedy Evropské centrální banky a amerického FED,“ uvádí hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář. „Specificky české faktory jsou pro vývoj cen a potažmo výnosů tuzemských státních dluhopisů jen podružné, a to i včetně informací o vývoji státního rozpočtu,“ dodává Sklenář.

Světové vládní dluhopisy letos podražily dokonce o necelých sedm procent. Nejsilnější růstová vlna zasáhla bondy v posledních měsících. Od dubna tak například český dluhopisový index mapující výkon státních dluhopisů povyrostl o 3,2 procenta. Za posledních dvanáct měsíců pak ceny tuzemských vládních bondů stouply o necelých šest procent.

„Větší očekávané uvolnění měnové politiky v USA oproti ECB navíc vede k přesunu části kapitálu z USA zpět do Evropy, kdy část směřuje i do Česka,“ zdůrazňuje příliv nových peněz do českých bondů analytik České spořitelny Petr Bártek. Dopad evropského a potažmo českého trendu na ekonomiku má být pozitivní. „Zlevní se dluhové financování. To umožňuje vládám levněji provádět fiskální expanzi a podporovat ekonomiku. A díky nižším výnosům státních dluhopisů klesají výnosy i těch firemních, což zlevňuje investice,“ dodává Bártek.

Světoví investoři se vrhli na státní dluhopisy na pozadí rostoucího napětí na světové ekonomické scéně. „Důvodem je zpomalení ekonomické dynamiky světového hospodářství a rizika ohrožující růst do budoucna, jako je brexit nebo obchodní konflikt mezi Čínou a USA. Dohromady to vedlo ke změně výhledu ekonomického růstu a následně ke revizi směrem dolů u výhledu inflace, a tudíž politiky centrálních bank,“ uvádí analytik Consequ Martin Lobotka.