Čína uskutečnila svůj zatím největší prodej zahraničních bondů | E15.cz

Celkem šest miliard dolarů, tedy asi 139 miliard korun, získala Čína z prodeje státních dluhopisů v zahraniční měně. Jedná se o největší prodej zahraničních dluhopisů, který kdy Peking uskutečnil. Podle agentury Reuters využila země prudkého poklesu nákladů na půjčky. Tamní ministerstvo financí prodalo dluhopisy ve čtyřech tranších, se splatností tři roky, pět let, deset let a dvacet let.