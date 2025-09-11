ČNB ponechala sazbu kapitálové rezervy na jednom a čtvrt procentu
Bankovní rada České národní banky podle očekávání nezměnila sazbu proticyklické kapitálové rezervy. Ta zůstává na úrovni jednoho a čtvrt procenta, kde je od loňského července. Podle centrální banky současná výše dostatečně omezuje zranitelnost bank vůči případnému zhoršení ekonomického vývoje.
Podle centrální banky zůstává úroveň cyklických i systémových rizik v ekonomice stabilní. „Hospodářský růst a úvěrová dynamika jsou doprovázeny nárůstem reálných mezd, dobrou ziskovostí nefinančních podniků a relativně nízkou dynamikou zadluženosti podniků i domácností," uvedla ČNB. K udržení rovnováhy mezi ekonomickým růstem a finanční stabilitou podle ní přispívá i současné nastavení úrokových sazeb.
Bankovní rada znovu posoudí nastavení sazby proticyklické kapitálové rezervy na konci listopadu. Na stejném jednání projedná i zprávu o finanční stabilitě a zhodnotí nastavení limitů pro poskytování hypoték.
Rezerva proti rizikům
Proticyklickou kapitálovou rezervu mají banky i další úvěrové instituce vytvářet jako ochranu proti rizikům, která plynou z nadměrného růstu úvěrů. V době růstu úvěrů by měly rezervu vytvářet, naopak při poklesu ekonomické aktivity doprovázené rostoucími úvěrovými ztrátami by měla být využita bankami pro krytí ztrát. Cílem je zabránit přenosu případných problémů finančních institucí do ekonomiky. Vytváření rezervy se může projevit zpomalením růstu úvěrů, zejména těch rizikovějších.
Sazba platí pro všechny banky, spořitelní a úvěrní družstva i obchodníky s cennými papíry. ČNB stanovuje sazbu této rezervy čtvrtletně, o jejím zvýšení rozhoduje zpravidla s ročním předstihem. O rozpuštění rezervy může centrální banka rozhodnout s okamžitou platností.
Proticyklickou kapitálovou rezervu zavedla evropská směrnice CRD IV jako nástroj pro zvýšení odolnosti finančního systému. ČNB sazbu rezervy poprvé vyhlásila na podzim 2014.