ČNB znásobila objem pokut za spotřebitelské úvěry | E15.cz

Poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelských úvěrů se 2,5 roku po nabytí účinnosti nového zákona o těchto úvěrech stali druhým nejčastějším hříšníkem finančního trhu. ČNB jim loni rozdala pokuty celkově za 4,5 milionu korun. V předchozím roce to bylo jen 150 tisíc.

U většiny pokut ještě nepadlo pravomocné rozhodnutí, a proto se k nim Česká národní banka nemůže vyjadřovat. U sedmi pravomocných sankcí za celkem 880 tisíc korun se nejčastěji opakují tři prohřešky. Podnikatelé buď neměli příslušné oprávnění, dostatečné neplnili informační povinnosti, nebo uváděli nepravdivé informace. Tak třeba společnost VitaServnet, která bez oprávnění uzavřela nejméně 46 zprostředkovatelských smluv, musela zaplatit půl milionu korun.

Kvůli nové legislativě prořídly řady zprostředkovatelů o ty, kteří nemají patřičné odborné znalosti. Koncem loňského roku totiž skončilo dvouleté období, během kterého zprostředkovatelé mohli složit zkoušku odbornosti. Ze 66 tisíc zkoušených jich testy úspěšně zvládlo 69 procent. Neznamená to ale, že by z trhu zmizelo dvacet tisíc neúspěšných zprostředkovatelů. Odborníci se obávají, že někteří mohou v oboru působit dále, i když společnostem, které si nepohlídají certifikaci svých lidí, hrozí od ČNB až dvacetimilionová pokuta.

Dosud nepříliš regulovaný trh by nová pravidla mohla pomoci kultivovat. Má to však svá úskalí, jak upozorňuje ředitel Poradny při finanční tísni David Šmejkal. „Každá regulace vyvolává protireakce. Část zprostředkovatelů teď nabízí podnikatelské půjčky, čímž se snaží vyhnout kontrole nebo dohledu centrální banky. Pro řadu klientů to může znamenat ještě horší podmínky než u spotřebitelských úvěrů,“ varuje.

Sjednáním podnikatelské půjčky se zprostředkovatelé dostávají mimo působnost zákona o spotřebitelském úvěru. Jejich klienti, kteří si musejí zařídit živnostenský list, zároveň ztrácejí ochranu regulátora. „Podnikatelský úvěr je zcela mimo režim zákona o spotřebitelském úvěru. Jedinou relevantní ochranou je soudní cesta, protože nelze využít ani působnost finančního arbitra, pokud to sám striktně nepovolí,“ uvedla mluvčí ČNB Denisa Všetíčková.