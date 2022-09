AirBank snižuje úrokové sazby hypoték. Konkurence na trhu sílí | E15.cz

Air Bank slibuje snížit úrokové sazby u hypoték o 0,2 procentního bodu. U nových hypoték začne roční úrokovou sazbu nabízet od 5,79 procenta, u hypoték převedených z jiných bank budou klienti moci získat sazbu od 5,59 procenta ročně.

Podobně jako u konkurence je zlevnění spíše symbolické a nedá se srovnávat s nabídkou, která na trhu panovala loni. Například přesně před rokem si lidé půjčovali takřka třikrát levněji. Česká bankovní asociace uvádí, že sazby jsou v posledních měsících nejvyšší za posledních 12 let.

Zářijové zlevnění úrokových sazeb je důsledkem sílící konkurence na hypotečním trhu. „Snížení je způsobeno především akčními hypotečními nabídkami některých bank. Zatím se tedy trh vyvíjí podle našich odhadů z předchozích měsíců a úrokové sazby hypoték víceméně stagnují,“ uvedl Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Průměrné hypoteční sazby podle dat České národní banky klesly naposledy loni v březnu. Poté spolu s utahováním měnové politiky centrální bankou setrvale rostly až do letošních prázdnin.

Vůbec nejvíce banky v září podle Fincentrum Hypoindexu snížily sazby u pětiletých fixací, a to o 0,07 procentního bodu na 5,94 procenta. Hypotéky nad osmdesát procent odhadní ceny nemovitosti, které jsou určené pro mladé žadatele do 36 let, naopak zdražily.

„Aktuálně banky nemají důvod zdražovat, ale ani výrazněji zlevňovat, cena zdrojů je pro ně hraniční. Třetí čtvrtletí uzavřeme za současných sazeb, výjimkou by mohlo být pár akčních nabídek, spíše ale na delší fixace,“ uvedl začátkem září pro E15 šéf společnosti Golem Finance Libor Ostatek s tím, že ani závěr roku by neměl cenu hypoték významněji vychýlit ani v jednom směru. „Je to ale hodně křehké, neboť tlak na růst sazeb bude podle našeho názoru enormní,“ dodal Ostatek.

S relativně vysokými úrokovými sazbami vstoupí Česko i do příštího roku. Výraznější zlevňování zůstává stále v nedohlednu. Další vývoj hypotečních sazeb bude podle ekonoma a partnera poradenské společnosti PwC Petra Kříže záviset na vývoji inflace a reakci ČNB. Kříž očekává, že pokud nedojde k růstu základní sazby ČNB o více než půl procentního bodu, zůstanou hypoteční sazby kolem stávající úrovně, a to na delší dobu.

Klíčové pro další vývoj hypotečního trhu budou následující verdikty ČNB. Ta o nejbližším vývoji základní sazby rozhodne již koncem září. Základní scénář nové makroekonomické prognózy ČNB přitom ukazuje, že by centrální banka pod vedením Aleše Michla nemusela ve zvyšování úrokových sazeb pokračovat ani na příštích zasedáních. „Bankovní rada se ale s velkou pravděpodobností zatím nevydá ani cestou snižování základních sazeb,“ potvrzuje sázku na stabilitu sazeb Sýkora.

