Do skandálu okolo švýcarského GAM je zapleten budoucí majitel ostravských hutí | E15.cz

Investice skupiny Krupa Global Investments (KGI) Pavla Krúpy do švýcarského finančního kolosu GAM Holding není jedinou vazbou curyšské firmy na tuzemský byznys.

Krúpa totiž investoval do firmy, kterou potkal výrazný propad. Během loňského roku ztratila 75 procent ze své hodnoty, když se jedna akcie prodávala na konci prosince za 3,86 švýcarského franku. Nyní se akcie prodávají za méně než pět švýcarských franků.

Důvodem bylo to, že švýcarská společnost vyhodila v polovině minulého roku portfoliomanažera Tima Haywooda kvůli vážným pochybením. Hvězdný fond manažer totiž investoval do nelikvidních cenných papírů, které byly podle listu Financial Times spojené s financováním britského podnikatele s indickými kořeny Sandžíva Gupty.

Gupta přitom přes skupinu Gupta Family Group kontroluje britskou společnost Liberty House, které ocelářská skupina ArcelorMittal prodává svou tuzemskou společnost ArcelorMittal Ostrava.

Haywoodovy investice následně způsobily otřesení důvěry investorů ve švýcarský GAM. „Investoři začali vybírat peníze z fondů skupiny v celkové hodnotě až 30 miliard švýcarských franků,“ říká mluvčí KGI Barbora Hanáková.

Skupina KGI vybudovala v GAM zhruba jednoprocentní pozici. „Investovali jsme řádově částku vyšších desítek milionů korun,“ uvádí Hanáková s tím, že pozici v GAM budovala skupina během března a dubna.

Krúpa ovšem není jediným, kdo věří potenciálu švýcarského finančního kolosu, který spravuje majetek v objemu téměř 140 miliard švýcarských franků, což v korunách představuje astronomickou částku téměř 3,2 bilionu. V květnu totiž oznámil investici do akcií GAM fond SFM UK Management, který je napojený na investiční legendu George Sorose. Fond koupil tříprocentní podíl ve švýcarské společnosti.

Kromě sázky na překonání potíží ze strany GAM a následného růstu cen akcií může být investice pro KGI výhodná i z dalšího důvodu. „Představuje pro KGI přístup ke kapitálu na švýcarském trhu a ke švýcarským investorům,“ sděluje Hanáková.