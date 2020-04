Tým ekonomů vyráží pomoci české ekonomice v době pandemie, do jeho čela se postaví Jan Švejnar | E15.cz

Řešení současné koronavirové krize ale hlavně pak jejích následků. To by měly být základní úkoly nového ekonomického týmu Ústředního krizového štábu, který se dnes poprvé sešel. Tvoří jej přední čeští ekonomové v čele s ekonomem Janem Švejnarem, které oslovila ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (za ČSSD).

V týmu, který by pomáhal s obnovou české ekonomiky po uplynutí pandemie koronaviru, jsou vedle Švejnara také rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, ekonom Tomáš Sedláček z ČSOB a Univerzity Karlovy, docentka ekonomie Ilona Švihlíková, ekonom ČMKOS Martin Fassmann, ekonom ETUI Jan Drahokoupil, Daniel Münich, Filip Matějka a Štěpán Jurajda z CERGE-EI, Michal Mejstřík z Institutu ekonomických studií UK, bývalý ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a ekonom České spořitelny Petr Zahradník.

Prostřednictvím SMS pro Deník E15 potvrdila již včera ustavení skupiny ministryně Jana Maláčová. Dnes o prvních krocích nově složeného ekonomického týmu informoval ministr vnitra Jan Hamáček.

„My jsme teď skončili první videokonferenci, kde jsme si stanovili úkoly nebo cíle, které by tento tým měl zpracovávat. Očekávám, že Ústřední krizový štáb bude schopen vládě dávat doporučení i v oblasti dlouhodobějších ekonomických a stabilizačních opatření,“ řekl Hamáček. Ekonomický tým se podle něj bude mimo jiné inspirovat ekonomickými opatřeními v zahraničí.

Původně měl podobný krizový štáb vzniknout pod vedením ministra průmyslu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO). Ten však již v pondělí uvedl, že takový krok oproti původním plánům nepodnikne. „Nakonec jsme to na vládu nedali, nebudeme vytvářet další orgán. Máme zde už Ústřední krizový štáb, vše řeší denně vláda. Pojede to v režimu ministerstva průmyslu a obchodu a ostatních resortů. Náplň aktivit se nemění,“ uvedl k celé situaci ministr Havlíček.

V úterý pak ale pro E15 dodal: „Nebudeme bojkotovat nic, co dává smysl a pomůže, ale je zbytečný vytvářet něco, co funguje a má to zázemí.“

Původně zamýšlený Havlíčkův štáb měl být pracovním orgánem vlády pro řešení strategických hospodářských záležitostí spojených s krizí, ale i jejích následků.

Další iniciativa v boji proti koronaviru

Přední ekonomové rovněž zakládají iniciativu KoroNERV-20. Chtějí posuzovat kroky veřejných institucí a hledat krátkodobá řešení, jak kormidlovat hospodářství v krizi způsobené dopady koronaviru, ale i přijít s dlouhodobými návrhy, jak vrátit Česko k prosperitě. Mezi iniciátory projektu patří například Danuše Nerudová, Petr Stuchlík, Mojmír Hampl, Tomáš Sedláček nebo Mariana Čapková. Napsal to server Peníze.cz.

„Jde o neformální iniciativu, širokou expertní platformu, spojující osobnosti z různých sfér činnosti, ekonomiky, veřejných financí, bankovnictví, společnosti, školství a dalších. Scházíme se pravidelně prostřednictvím videokonference a sdílíme své zkušenosti a názory, jak rychle překonat dopady pandemie viru na českou společnost a její hospodářství,“ uvedla rektorka Mendelovy univerzity a předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody Danuše Nerudová.

Mezi dalšími členy jsou třeba šéf EGAP Jan Procházka, expert na vzdělávání Bohumil Kartous, epidemiolog Petr Smejkal (IKEM). Podle zatím nepotvrzených informací webu Peníze.cz se na projektu mají podílet třeba i ekonomové Michal Mejstřík, Petr Zahradník či Daniel Münich, daňový poradce Jiří Nekovář nebo Marta Gellová, šéfka organizace EFPA ČR zaměřující se na vzdělávání finančních poradců.