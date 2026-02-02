Evropské peníze zvedly příjmy, výdaje spadly. Leden skončil přebytkem rozpočtu
- Státní rozpočet skončil v lednu přebytkem.
- Důvodem jsou vyšší příjmy z daní i EU.
- Dočasně se tlumilo financování školství a výzkumu, vývoje a inovací.
Státní rozpočet skončil v lednu přebytkem 32,4 miliardy korun. Výsledek ovlivnilo rozpočtové provizorium, které limituje státní výdaje, uvedlo ministerstvo financí. Naposledy byl rozpočet v lednu přebytkový v roce 2022, kdy rovněž Česko fungovalo v rozpočtovém provizoriu. Loni v lednu byl schodek 11,2 miliardy korun.
Rozpočtové příjmy v prvním měsíci roku dosáhly 181,4 miliardy korun, ve srovnání s loňským lednem se zvýšily o 12,1 procenta. K nárůstu přispěly vyšší výběr daní i větší příjmy z Evropské unie. Výdaje do konce ledna dosáhly 149 miliard korun, meziročně se snížily o 13,9 procenta.
Příjmy meziročně vzrostly o 19,6 miliardy korun a většinu z tohoto nárůstu zajistily peníze z EU. Česko v lednu z unie získalo 24,1 miliardy korun, meziročně o 13,3 miliardy korun víc. „Naše vláda si vzala evropské peníze jako svou prioritu a výsledkem jsou o 13 miliard korun vyšší příjmy než loni na konci ledna. Nejedná se o rekordní lednové evropské příjmy, ale spíše návrat k normálu,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
Výběr daně rostl
Z hlavních daňových titulů nejrychleji rostl výběr daně z příjmu fyzických osob. Stát na ní vybral 17,5 miliardy korun, meziročně o 8,5 procenta víc. Podle ministerstva financí se na vyšším inkasu projevuje růst mezd a platů. Na povinném pojistném stát získal 68,8 miliardy korun, meziročně o 5,8 procenta víc. Inkaso daně z přidané hodnoty (DPH) meziročně vzrostlo o 3,9 procenta na 43,6 miliardy korun. Na spotřebních daních se vybralo 16,4 miliardy korun, proti loňskému lednu o 5,6 procenta víc.
Vývoj výdajů ovlivnilo rozpočtové provizorium, které stanovuje měsíční limit ve výši jedné dvanáctiny celkových výdajů předchozího roku. V lednu se to podle ministerstva financí projevilo v běžných výdajích zejména dočasným tlumením financování školství a výzkumu, vývoje a inovací.
Největší výdajovou položkou tradičně byly sociální dávky, na kterých stát vyplatil 82,5 miliardy korun, meziročně o 3,8 procenta víc. Z celkové částky tvořily 64,1 miliardy korun důchody, jejich objem proti loňskému lednu vzrostl o 3,1 procenta.
Kapitálové výdaje se meziročně zvýšily o šest miliard korun na 8,3 miliardy korun. Z toho 4,4 miliardy korun byly transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Ministerstvo financí upozornilo, že kapitálové výdaje jsou v lednu tradičně nízké kvůli realizaci investic převážně ve druhé polovině roku.
Česko letos začalo rok v rozpočtovém provizoriu, protože vláda Andreje Babiše (ANO) odmítla návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun od předchozího kabinetu Petra Fialy (ODS). Vlastní návrh rozpočtu se schodkem 310 miliard korun schválil Babišův kabinet před týdnem, konečné schválení Sněmovnou se čeká v březnu. Loni skončil rozpočet schodkem 290,7 miliardy korun, byl čtvrtý nejhlubší od vzniku Česka.