Hodnota Ant Group může spadnout až o 140 miliard dolarů | E15.cz

Svým proslovem totiž Ma rozlítil podle informací agentury Reuters čínské regulátory a rovněž i špičky čínské komunistické strany. Výsledkem bylo zastavení primárního úpisu akcií Ant Group na burzách v Šanghaji a v Hongkongu jen pár dnů před vstupem na trhy. Tento krok bude mít zároveň drastické dopady na hodnotu finančního kolosu kvůli plánovaným tvrdším regulacím ze strany čínských úřadů.

Zatímco před úpisem akcií byla hodnota skupiny Ant 280 miliard dolarů, tak po přísnější regulaci by mohla podle odhadů analytiků spadnout až na polovinu, uvedla agentura Bloomberg. Nové regule by totiž mohly přinutit Ant zvýšit vlastní kapitál a usilovat o licence v jednotlivých částech Číny. Společnost Ant se k dotazům agentury nevyjádřila.

Podle předběžného návrhu pravidel čínských bankovních regulátorů by poskytovatelé on-line půjček jako Ant museli dodat finanční prostředky ve výši nejméně třiceti procent poskytnutých půjček. V současnosti přitom jen dvě procenta úvěrů jsou v bilanci Antu, zatímco většina peněz pochází od bankovních partnerů, kteří využívají platformu Ant, jež je dominantním provozovatelem mobilních plateb v Číně.

Požadavky na vyšší kapitál by ovlivnily i ocenění Antu. Společnost by podle analytičky firmy Morningstar Iris Tanové mohla čelit propadu v ocenění o čtvrtinu až polovinu, pokud by hodnota skupiny vyjádřená v násobcích vlastního kapitálu spadla na úroveň globálních bank. To by znamenalo propad ocenění až o přibližně 140 miliard dolarů. „Zatímco akcie Antu jsou oceněny na 4,4násobek vlastního kapitálu, tak tyto banky se prodávají za dvojnásobek,“ dodává Tanová.

Podobně se vyjadřují i další odborníci. Ocenění Antu by mohlo spadnout na desetinásobek jeho zisku z půjček, což je polovina předchozího ocenění, uvedl Sanjay Jain, který má na starosti analýzy finančních institucí v singapurské společnosti Aletheia Capital. Nová cena by tak byla na úrovni nejlepších světových bank.

Za tvrdým tažením čínských úřadů proti skupině Ant stojí podle agentury Reuters zmíněný projev zakladatele Alibaby Jacka Maa. „Regulační systém dusí inovace a musí být reformován, aby podpořil růst,“ prohlásil Ma. Zároveň dodal, že čínské banky fungují s mentalitou „zastaváren“.

Na základě zdrojů z vládních kruhů, lidí blízkých Maovi a investorů se podle Reuters rozjely kroky proti Ant Group, které nakonec torpédovaly vstup společnosti na burzy. Zatímco Ma si neuvědomil dosah svých slov, tak lidé v jeho okolí, kteří se v předstihu seznámili s obsahem jeho proslovu, byli podle dvou zdrojů blízkých Maovi rozpačití. Následně mu navrhli, aby zmírnil tón své řeči, protože na summitu budou špičky regulačních úřadů. To však Ma odmítl. „Jack je prostě Jack. Chtěl si říct, co si myslí,“ uvedl jeden ze zdrojů.