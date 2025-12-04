Inflace v Česku zpomalila. Ceny energií klesly, potraviny a služby zdražily, vyplývá z odhadu
- Meziroční inflace v Česku v listopadu zpomalila na 2,1 procenta, což je nejnižší hodnota od dubna.
- Ceny energií, včetně pohonných hmot, meziročně klesly o 3,8 procenta, zatímco potraviny a služby zdražily.
- Letošní vrchol inflace byl v červnu.
Meziroční inflace v Česku je nejnižší od letošního dubna, v listopadu zpomalila na 2,1 procenta z říjnových 2,5 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Meziměsíčně spotřebitelské ceny v listopadu klesly o 0,3 procenta. Konečnou hodnotu listopadové inflace zveřejní ČSÚ 10. prosince, v předchozích měsících její hodnotu pokaždé potvrdil.
Jedinou položkou, která ve srovnání s loňským listopadem zlevnila, byly stejně jako v předchozích měsících energie včetně pohonných hmot. Jejich ceny podle předběžného odhadu meziročně klesly o 3,8 procenta. Bez započítání energií by celková inflace v Česku v listopadu stoupla na 2,9 procenta.
Zpomalení meziročního růstu cen statistici předběžně evidují u potravin a zboží. Potraviny, alkohol a tabák v listopadu meziročně zdražily o 2,8 procenta, v říjnu to bylo o 3,9 procenta. Ceny za zboží se v úhrnu zvýšily o 0,6 procenta, tempo jejich růstu zpomalilo z říjnových 1,3 procenta. U služeb, včetně vodného, stouply spotřebitelské ceny meziročně o 4,6 procenta, stejně jako v předchozím měsíci.
Nižší meziroční inflaci než v listopadu zaznamenali statistici naposledy letos v dubnu, kdy činila 1,8 procenta. Letošního vrcholu dosáhla inflace v červnu, kdy spotřebitelské ceny meziročně stouply o 2,9 procenta, v červenci pak meziroční inflace zvolnila na 2,7 procenta, v srpnu na 2,5 procenta a v září na 2,3 procenta.
