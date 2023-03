Inflace v únoru zpomalila. Zmírnil se i růst cen energií | e15.cz

„Spotřebitelské ceny v únoru zmírnily svůj meziroční růst na 16,7 %. Toto zpomalení bylo zaznamenáno v polovině oddílů spotřebního koše. Například ale ceny pohonných hmot snižují svůj vliv na meziroční index již od loňského července,“ uvedla Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

Zpomalení meziročního cenového růstu bylo ovlivněno zejména cenami v oddíle bydlení. Ceny elektřiny zmírnily svůj růst na 32,0 procent (v lednu to bylo 36,4 procenta) a ceny zemního plynu na 74,3 procent (v lednu 87,0 procent).

Pokles meziroční míry inflace jde podle hlavního ekonoma Banky Creditas Petra Dufka především na vrub vysokého srovnávacího základu z loňského roku. „O snižování cen zboží a služeb zatím nemůže být příliš řeč,“ napsal ve svém komentáři.

První vlaštovky zlevňování však podle ekonoma začínají být vidět. „Jde především o zemní plyn, jehož cena se meziměsíčně snížila o 1,6 procenta. Je to zatím kosmetická změna, protože plyn je stále meziročně dražší o téměř tři čtvrtiny, avšak jde o první náznak pozitivního obratu na trhu s energiemi,“ poznamenal Dufek.

Za nadále nepříjmené však označil pokračující zvyšování cen potravin nebo bytového vybavení. „Máme zde sice silnou korunu, která by měla zlevňovat dovážené zboží a námořní tarify se propadly na předcovidovou úroveň, avšak ceny zboží dál rostou,“ uvedl ekonom.

V dalších měsících by mohly inflační tlaky opadávat, a to kvůli slabší poptávce domácností a klesajícím maloobchodním tržbám. To by mělo omezovat obchodníkům prostor pro další zdražování. Prodejci se budou muset podle Dufka stále častěji rozhodovat, zda mít plné sklady zboží nebo zda raději nezlevní.

Pro celý letošní rok se očekává, že průměrná inflace bude nadále dvouciferná. Predikce České národní banky či České bankovní asociace je 10,8 procenta. Ekonom ČBA Jakub Seidler však označil odhady inflačního vývoje za velmi nejisté. „Budou se odvíjet nejen od vývoje cen komodit na světových trzích, ale i letošní dynamiky mezd či ukotvenosti inflačních očekávání,“ poznamenal.

Dosavadní letošní inflační čísla podle něj spíše naznačují, že inflační tlaky odeznívají poměrně pomalu a velká část poklesu meziroční inflace je tažena zejména statistickým efektem vyšší srovnávací základny. „Případně pokles u některých cen je nahrazován růstem jiných cenových okruhů,“ dodal.