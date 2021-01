Insolvence Arca Capital podle Vrchního soudu patří na Slovensko | E15.cz

Ani mezi Vánoci a koncem roku neutichla vřava kolem obřího krachu česko-slovenské investiční skupiny Arca Capital. Vrchní soud v Praze potvrdil rozhodnutí pražského městského soudu a zamítl otevření insolvenčního řízení s mateřskou společností Arca Investments v České republice. Arca to však zkusí v tuzemsku ještě jednou se zcela novým insolvenčním návrhem.

O insolvenci v Česku usiluje hlavní akcionář firmy Rastislav Velič. O řešení bankrotu na Slovensku se snaží Veličův protivník a bývalý spolumajitel společnosti Pavol Krúpa.

„Shodně se soudem I. stupně není ani odvolací soud přesvědčen, že by místem, kde jsou soustředěny hlavní zájmy dlužníka, místem, ze kterého dlužník své zájmy pravidelně spravuje a které je zjistitelné třetími osobami, bylo teritorium České republiky,“ stojí v rozhodnutí Vrchního soudu v Praze podepsaném předsedou senátu Františkem Kučerou.

Vrchní soud poukázal též na fakt, že v létě 2020 Arca požádala o ochranu před věřiteli nejdříve na Slovensku. Slovenské moratorium platí do 31. ledna.

„Vyřešit situaci, do které se nejen naše společnost dostala vlivem pandemie COVID-19 a následných restrikcí, a provést reorganizaci společnosti Arca Investments i celé skupiny Arca Capital je třeba v České republice. Pochází odsud totiž více než 80 procent našich věřitelů a je zde soustředěna většina našich aktivit. Především jsme ale přesvědčení, že insolvenční řízení v České republice poskytne nejlepší podmínky pro naše věřitele,“ reagoval většinový akcionář firmy Rastislav Velič. Arca Investments nyní na sebe v Praze podá nový insolvenční návrh.

Městský soud v Praze zamítl insolvenci se společností v tuzemsku již v září. Skupina ale dál podnikala kroky, aby odvolací soud přesvědčila o zahájení insolvenčního řízení v Česku. Den před Vánoci předložila soudu návrh reorganizačního plánu. Věřitelům slibuje návratnost nejméně poloviny z dlužných 18,6 miliardy korun. Celkem 15,5 miliardy z této částky je dluh z krátkodobých směnek. Podle skupiny se z této sumy týká 13 miliard České republiky.

V Česku podal insolvenční návrh na společnost Arca Investments investiční fond IFIS. „Je zbytečné v této chvíli vyvolávat jakoukoli paniku a pokládat možnost dosažení rozhodnutí o úpadku Arca Investments před českými soudy za nereálnou. Jsme nadále přesvědčeni o správnosti nastoupené cesty. Situaci Arca Investments lze vyřešit pouze cestou insolvenčního řízení vedeného v Česku,“ reagoval Patrik Knotek z představenstva IFIS.

Proti rozhodnutí vrchního soudu je možné ještě podat dovolání k Nejvyššímu soudu. „Pravděpodobnost, že by Nejvyšší soud změnil rozhodnutí vrchního soudu a povolil insolvenci v České republice, je ale velmi malá. Velkou roli tu navíc hraje čas. Pokud by Nejvyšší soud dovolání rovnou neodmítl, tak rozhodování v takové věci může trvat klidně rok. A tolik času Arca ani její věřitelé nemají právě proto, že na Slovensku se může brzy rozhodovat o konkurzu,“ uvedl advokát Jan Langmeier, jehož kancelář Langmeier & Co zastupuje část nezajištěných věřitelů. Návrh na konkurz společnosti Arca Investments totiž už na Slovensku podal již zmíněný investor Pavol Krúpa.