Investice mileniálů: Peníze by dávali raději do domů a bytů než do akcií | E15.cz

Zatímco v loňském průzkumu bankovní skupiny Bankrate by američtí mileniálové své volné prostředky dávali nejraději do akcií, letos preferují nejvíc nemovitosti . Sáhlo by po nich 36 procent oslovených. Akciím by dalo přednost jen 16 procent dotazovaných.

Důvodem, proč by mileniálové raději investovali do nemovitostí, je podle hlavního finančního analytika Bankrate Grega McBrida to, že preferují reálná aktiva. „Jejich preference žene touha po vlastnictví domů. Nemovitost je hmatatelná, akcie a podílové fondy jsou abstraktní,“ řekl McBride pro web CNBC.

Jiní odborníci, které pak CNBC oslovila, ale s tímto postojem amerických mileniálů, tedy mladých lidí narozených v 90. letech minulého století a později, nesouhlasí. „Investovat do nemovitostí se nevyplatí. Ve skutečnosti jde o hroznou investici. Platíte majetkovou daň, navíc údržba a pojištění domu také něco stojí. Pravděpodobně nikdy svou investici nezískáte zpět,“ řekl Peter Mallouk, prezident finančně poradenské společnosti Creative Planning.

Inovativní fintechové služby mění bankovnictví tak, jak ho známe. Investovat se už dá na pár kliknutí

Investiční chutě mileniálů nesdílí ani finanční poradce a spisovatel Ramit Sethi. „Lze předpokládat, že pokud budete investovat do nízkonákladového fondu, získáte přibližně sedmiprocentní roční výnos. Takhle výnosné podle mě nemovitosti nejsou,“ vysvětluje.

Akcie jsou v USA obecně dlouhodobě spolehlivou investicí. Akciový index S&P 500, který zahrnuje největší podniky na burze ve Spojených státech, má průměrný roční výnos okolo deseti procent. Po odečtení inflace stále dosahuje návratnosti kolem sedmi až osmi procent, napsal server CNBC.

Celkem dala Bankrate více než tisícovce respondentů ve věku od 23 do 38 let na výběr z pěti možností. Pro realitní trh se rozhodlo 36 procent. Na druhém místě jsou spořicí účty, do kterých by investovalo 18 procent mileniálů. Akciový trh skončil na třetím místě se 16 procenty. Cenné kovy a dluhopisy upřednostňuje jen sedm procent dotazovaných mileniálů.