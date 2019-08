Inovativní fintechové služby mění bankovnictví tak, jak ho známe. Investovat se už dá na pár kliknutí | E15.cz

Investování, pokud víte do čeho, se vyplatí. V současnosti stačí mít běžný účet s možností investování do zavedených firem, start-upů, kryptoměn nebo spoření do zlata. Na vaše otázky, do čeho se vyplatí investovat, jak bude vypadat bankovnictví za 10 let a co je NEO účet, odpovídal Ing. Michal Skalický, ředitel digitální pobočky v Expobank CZ a.s.