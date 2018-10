Investujte peníze u prověřených firem s výnosem až 7,7 % p.a. | E15.cz

Každý, kdo se jen trochu pohybuje v problematice investic, potvrdí, že je nutné myslet na zadní vrátka a začít včas své úspory zodpovědně zhodnocovat. Jenže to se lehko řekne. Řešením může být investice do dluhopisů. Co to ale vlastně znamená? A kam peníze vložit, aby byly ideálně zhodnoceny a omezila se rizika jejich ztráty? S tímto problémem se rozhodl lidem pomoci nový portál Dluhopisomat.cz. Zaměřuje se především na firemní dluhopisy stabilních společností, u kterých cílí na maximální kvalitu.

Firemní neboli korporátní dluhopis je cenný papír, díky kterému si mohou firmy půjčit peníze pro svůj další růst od lidí. Za to jim k vložené investici vyplatí předem daný výnos, většinou 6 až 8% ročně. Právě tento druh investice je považován za ideální volbu pro začínající investory, ale též pro zkušené dravce, kteří chtějí své peníze trvale a plynule zhodnocovat. Díky dluhopisům se dá počáteční investice navýšit i více jak o třetinu, a to bez časové náročnosti, vstupních poplatků a poplatků za správu. Právě takové příležitosti Dluhopisomat.cz uveřejňuje. Peníze tak vydělávají peníze.

Někteří samozřejmě mohou namítnout, že rizikovost takové investice je příliš vysoká. Je však nutno říci, že riziko plyne téměř výhradně z nízké informovanosti o firmě, které své úspory svěřujete. Portál Dluhopisomat.cz šetří čas i nervy svých klientů tím, že prověřuje emitenty, uveřejňuje relevantní dostupné informace na jednom místě a nabízí přehledné porovnání jednotlivých dluhopisů. Odborníci se shodují, že je dobré investice rozložit do více produktů. Firemní dluhopisy by však měly být nedílnou součástí každého investičního portfolia.