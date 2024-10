Jaroslav Bukovský: Warren Buffett prchá z Wall Street, obložil se polštářem keše a bondů

Znáte to: Pro konkrétní strom nevidíte les. Touto optikou netrpí zdaleka jen lidé z high level profesí vyžadujících hluboký a nerušený vhled do svých oborů, anebo třeba čerstvě zamilovaní. Týká se nejrůznějších oblastí lidského života a v každé z nich má svou konkrétní míru nebezpečnosti. Co je v jaderném inženýrství výhodou, může být naopak na burze nejen nevýhodou, ale fatálním selháním předcházejícím osobní finanční kolaps. Proto je občas namístě resetovat směr svého pohledu. Ideálně prostřednictvím jednoduše aplikovatelného pravidla obsahujícího dostatečnou šíři kontextu pro naše jednání. Platí přitom, že čím triviálnější pravidlo, tím věhlasnějšího by mělo mít autora. A to bude dnes náš případ. Otcem následující myšlenky je totiž geniální investor, kterému se zároveň podařilo zachovat si uvažování člověka z lidu, a totiž Warren Buffett.