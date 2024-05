Jeho investice by obyčejný drobný burzián možná odbyl slovy, že nejsou dost sexy. Na legendárním fóru Wallstreetbets na sociální síti Reddit se o nich nedočtete a o popularitě meme akcií se jim může jen zdát. O to zásadnější ale mívají roli v ekonomice a o to racionálnější burzovní artikl představují. Také zatím poslední tah Daniela Křetínského spojený s ovládnutím britské pošty Royal Mail je jen dalším logickým krokem jeho investiční strategie. A svého druhu i symbolickým, jelikož český miliardář britskou akvizí s nadsázkou podepsal všechna svá osobní investorská přikázání najednou. Opírají se přitom o jednoduchá pravidla, jaká by podepsal i Warren Buffett.