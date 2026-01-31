V Mělníku vznikne nový přístav, otevře se do dvou let. Město rekordně investuje
- Mělník se pouští do několika zásadních investic.
- Zatímco před pár lety se na zvelebování veřejného prostoru vynakládaly desítky milionů, v posledních dvou letech jsou to už stovky, a to bez zadlužování.
- Město na soutoku Labe a Vltavy chystá například nové přístaviště.
Mělník se chystá na výstavbu nového přístaviště pro malé rekreační lodě, které vznikne v blízkosti soutoku Vltavy a Labe. Město spolu s Ředitelstvím vodních cest (ŘVC) dokončilo studii a plánuje spuštění přístaviště v roce 2028. To poskytne nejen turistům, ale i místním možnost využít lodě pro rekreaci, včetně možnosti pronájmu.
„Místo je velmi oblíbené a v blízkosti historického centra města,“ uvedl starosta Mělníka Tomáš Martinec (ODS). K přístavišti bude snadný přístup po stezce pro pěší, která propojí lokalitu s centrem města, a bude sloužit nejen pro lodě, ale i pro konání městských akcí. Významnou součástí přístaviště bude také infrastruktura, včetně připojení na vodovod a elektrickou energii, což usnadní pořádání různých událostí.
„Přístaviště má sloužit nejen návštěvníkům města, kteří připlouvají po vodě, ale také místním — ti budou mít možnost zakotvit vlastní či zapůjčená plavidla ve svém městě. Přístaviště podpoří vodní turistiku v blízkosti soutoku Labe a Vltavy,“ dodal starosta Martinec.
Projekt je součástí širší snahy o zlepšení infrastruktury pro rekreační plavbu na Labi. V letošním roce Ředitelství vodních cest (ŘVC) zaznamenalo rekordní návštěvnost svých přístavišť, kdy 3165 lodí navštívilo stávajících 11 přístavišť, což znamená nárůst o 40 procent oproti předchozímu roku. „Potřebnost malých přístavišť potvrzují výsledky letošní sezóny,“ řekl ředitel ŘVC Lubomír Fojtů.
Přístaviště v Mělníku bude umístěno na pravém břehu Labe, asi 700 metrů proti proudu nad soutokem s Vltavou. Molo o délce 120 metrů bude uchyceno na dalbách, které umožní jeho pohyb podle výšky hladiny. Celkové náklady na projekt budou jasné až po zpracování podrobné dokumentace, ale podobný projekt v Brandýse nad Labem, který byl dokončen letos, stál více než třicet milionů korun.
V současnosti probíhá příprava dokumentace pro povolení a během letošního roku by měla být stavba přístaviště povolena. Očekává se, že nové přístaviště výrazně přispěje k revitalizaci oblasti a podpoří rozvoj turistiky v regionu.
Rekordní dotace a nové sportovní projekty
Město Mělník rovněž dosáhlo historického úspěchu v získávání dotací z evropských a národních fondů. V roce 2025 se podařilo získat více než devadesát milionů korun na různé projekty, které mají zlepšit kvalitu života obyvatel města. Největší částka, 63,7 milionu korun, byla získána z fondů Evropské unie, zbytek pochází z národních programů, Středočeského kraje a nadací.
„Dotace nám umožní realizovat klíčové projekty, jako je výstavba nových budov pro dětské skupiny, zateplení domova pro seniory a modernizace školních zařízení,“ uvedl starosta Tomáš Martinec. Další významné dotace byly přiděleny na projekty zlepšující energetickou účinnost a bezpečnost městských objektů, jako je modernizace učeben a výstavba kanalizace.
V oblasti sportu město zakládá novou městskou společnost „Sportoviště Mělník“, která se bude starat o správu a rozvoj klíčových sportovních areálů. Tato společnost má za cíl zlepšit dostupnost sportování pro všechny generace, modernizovat vybavení a zavést jednotný rezervační systém pro sportovní zařízení.
„Tento model, který úspěšně funguje v jiných městech, jako jsou Kralupy nad Vltavou nebo Kladno, přinese zlepšení kvality života a úspory pro město i občany,“ řekl 1. místostarosta Petr Kowanda. Společnost „Sportoviště Mělník“ bude mít také možnost čerpat další dotace a efektivněji investovat do modernizace sportovních areálů.