Kvalitní gastronomie už dávno není výsadou centra Prahy. Dobré jídlo lze najít i na sídlištích
- Přibývají výjimečné podniky, které se nacházejí na okraji Prahy, třeba i mezi paneláky.
- Mimo centrum je možné najít sushi, burgery, ale i neapolskou pizzu.
- Většinou tu tyto podniky nemají konkurenci.
V centru Prahy se to dobrými podniky jen hemží, a to i v širším okolí, tedy ve čtvrtích, jako jsou Vinohrady, Dejvice, Vršovice nebo Žižkov. Ale co za hranicemi vnitřního okruhu metropole? Na periferiích města to bývalo s kvalitní gastronomií těžší. V poslední době ale podnikatelé pochopili, že dál od centra v podstatě neexistuje konkurence. Skvělé gastrokoncepty tak vznikají třeba i na sídlištích. Tady jsou některé z nich.
Bistro Karel, Troja
Bistro Karel |
V Troji byste marně hledali hezčí místo a lepší jídlo. Svědčí o tom fakt, že se sem sjíždějí lidé z celé Prahy. Za podnikem stojí dvě ženy, které se na začátku v podstatě neznaly. Jedna měla kavárnu na Vinohradech, druhá tam chodila na kafe. Až když kavárna měla končit, zeptala se Elena Skala coby zákaznice, zda Karolína Pomahač v novém podniku nepotřebuje pomoc. Vzniklo partnerství, které se přetavilo v přátelství i úspěšný podnik přímo v areálu Trojského zámku. Bistro Karel se nachází v někdejší oranžerii, zahrada tu tak hraje velkou roli. Ještě větší ale sezonní pokrmy, které nemají obdobu.
Semmering, Hlubočepy
Semmering |
Někdy může dobrá restaurace vzniknout na nečekaných místech. Třeba v bývalé prádelně s holubníkem v podkroví v pražských Hlubočepích. Název dostala podle historické železniční trati Pražský Semmering ze Smíchova do Jinonic. Šéfkuchařkou je Tereza Vyhlídalová, která tu vaří moderní kuchyni a se svým podnikem se umístila i ve druhém ročníku průvodce Gault&Millau. Kromě kuchyně zaujme i architektura podniku, kterou navrhl architekt Šimon Brnada z PH6 atelier. Ten se pro změnu s projektem probojoval do finále Národní ceny za architekturu.
Labonetta, Kobylisy
Labonetta |
Jednu pobočku už mají na Proseku, k ní i rozvoz v Horních Měcholupech. V Kobylisích provozovali malé pizza okno, nyní se z něj stala plnohodnotná a zároveň největší pobočka. Okraje města tedy Labonettě evidentně sluší. Všechny pobočky nicméně stojí na autentické neapolské pizze. Podnik je dílem Davida Adamečka, Jana Zmeškala a Lukáše Hromase. Společnou mají lásku ke gastronomii, Neapoli a také fotbalu. I proto jsou na místě k vidění odkazy na slavného argentinského fotbalistu Diega Maradonu, který své nohy kdysi propůjčil SSC Neapol. V Kobylisích je tahle trojice navíc doma, i proto jsou přesvědčeni, že i na okraji Prahy by se měl člověk zvládnout dobře najíst.
Sushi.me, Střížkov
Sushi.me |
Pokud byste hledali v Praze sushi s nejlepším hodnocením na Googlu, najdete ho na pražském Střížkově. Vážně. Stojí za ním Kamil Opelka, který léta vařil klasickou českou kuchyni v hospodě. Jeho láskou ale bylo sushi, a tak si loni otevřel podnik, který se zaměřuje právě na japonskou specialitu. Podávají se tu také poké či asijské polévky, tou největší specialitou jsou ale rolky rozličných chutí s netradičními popisky. Třeba ta, která je „naložená jako tvůj pátek“. Od tradičního sushi se liší netradičními kombinacemi i různými variacemi.
Bistro B, Budějovická
Bistro B |
Jejich motto by mohlo znít: Hipsterská kuchyně mezi paneláky. Za bistrem u vestibulu metra Budějovická stojí skupina Dudes and Barbies. Ta provozuje i jiné pražské podniky, jako je například Vnitroblock nebo Kavárna co hledá jméno. Tentokrát se pustila do někdejšího zaměstnaneckého bufetu České spořitelny, který proměnila v bistro. Podnik stojí na snídaních, sendvičích a také obědovém menu. Impuls k otevření podniku přitom dala samotná Česká spořitelna, která skupinu Dudes and Barbies vyzvala, aby se přihlásila do výběrového řízení na provozovatele nového gastrokonceptu.
Bread Society, Košíře
Bred Society |
V okolí byste jiný provoz pohledali jen těžko, a to i ten průměrný. Ostatně dál už je jen les. Pekárna Bread Society obsadila pražské Košíře, konkrétně developerský projekt Parvi Cibulka od společnosti YIT. Podnik tu otevřela někdejší projektová manažerka architektonického studia, která odmala chovala lásku k pečení. Ta se přetavila v byznys stojící na francouzském a skandinávském pečivu. Postupně k tomu ale přibyly také snídaně. Dobrého chleba je tak nyní v Košířích stejně jako dobrého skla. Sousedem Bread Society je showroom sklářského výtvarníka Františka Jungvirta. Některé jeho vázy jsou k vidění i v samotné pekárně.
Mama’s burger, Ládví
Mama's Burger, za kterým stojí i Zdeněk Pohlreich, je nově i v Praze |
Začínali v Ostravě, kde je navštívil Zdeněk Pohlreich se štábem televizního pořadu Ano, šéfe. Ukázalo se, že to nebyl propadák, jaké jsou v pořadu typické. A tak se známý šéfkuchař s bratry Kaňákovými rovnou pustil do podnikání. Od loňska funguje franšíza restaurace také na Ládví, a to v místním Beachklubu. Později otevřela také pobočka na Pankráci i v dalších městech. Menu je jednoduché – stojí na čerstvých burgerech.