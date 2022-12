Dakar 2023: Firmy se ho bojí financovat, říká závodník Klymčiw | E15.cz

Napříč saúdskoarabskými dunami, kamenitými stezkami i močály bude závodit již potřetí s vozem Škoda 130 LR v kategorii historických vozů Classic. Jako motocyklový jezdec se účastnil i řady předešlých dakarských ročníků. Světoznámá rallye tentokrát rozvíří písečné duny Arabského poloostrova v době od 31. prosince do 14. ledna.

Zatímco v minulých letech i navzdory ekonomickým dopadům pandemie nebyl problém sehnat sponzory, před startem nadcházejícího ročníku je to neskonale složitější, popisuje závodník: „Nechci šířit poplašné zprávy nebo mluvit přímo o krizi, ale popravdě řečeno je situace výrazně horší. Strach sponzorů je oprávněný, chápu je. Nechtějí riskovat,“ uvádí Klymčiw, jehož rozpočet potřebný pro několikatýdenní pobyt v saúdskoarabském království činí jednotky milionů korun.

Příspěvky sponzorů, mezi které patří jedna z největších českých sítí čerpacích stanic EuroOil spadající pod Čepro, dealer vozů Škoda Auto Havex Auto nebo Stavební keramika, letos pokryje jen zhruba třicet procent rozpočtu. Dalších dvacet procent financují fanoušci a podporovatelé například formou nákupu obrandovaných produktů. Zbylou polovinu letošního rozpočtu financuje Klymčiw ze svého. „Peněz od sponzorů bohužel ubývá. Zaplatit provoz je tak mnohem složitější,“ dodává.

Místo dvou novinářských aut, která ho doprovázejí, bude letos jen jedno. Na kameramany nezbyly peníze vůbec. „Budu muset natáčet sám z ruky,“ říká jezdec s mírným optimismem a nadějí, že by amatérské záběry mohly stejně jako loni zafungovat u diváků lačnících po autenticitě lépe než ty profesionální a řemeslně dokonalé.

Účast na Dakaru navíc do budoucna zdraží. Pořadatelé vyhlásili cíl uhlíkové neutrality závodu k roku 2030. O slovo se tak čím dál hlasitěji derou alternativní paliva, ekologičtější, ale násobně dražší. Progresivní je v tomto ohledu kromě Toyoty také automobilka Audi. Už na loňský ročník poprvé nasadila vozy s elektrickými pohonnými jednotkami. A zanechala silný dojem.

Hybridní speciály RS Q e-tron, do kterých Audi investovalo miliony eur, sice závod nevyhrály, za vysokou rychlost a vynikající techniku si ale vysloužily výhradně kladné ohlasy. O dva měsíce později už tyto vozy na rallye v Abú Zabí obsadily první místo a velké šance na celkový triumf mají i na letošním Dakaru.

Novým vozidlem na alternativní pohon se zabývá i kopřivnická Tatra. Jejím partnerským týmem na letošním ročníku bude Buggyra Racing. Vyšle čtyři vozy: dva závodní speciály Tatra Phoenix, další závodní speciál na bázi typové řady 815 a ještě Tatru Puma.

„Tatra vyvíjí vozidlo, které si bere energii pro pohon z vodíkových článků. Na tomto Dakaru se ještě neobjeví, ale nedá se vyloučit, že na tom příštím bude mít premiéru,“ uvádí mluvčí automobilky Andrej Čírtek s tím, že Tatra na Dakaru nefunguje jako finanční sponzor. Buggyru podporuje zejména dodávkami náhradních dílů a technickými konzultacemi.

Automobilky vkládají obrovské peníze do elektromobility, vodíkové technologie i do dalších alternativních paliv. „S vodíkem jsme také koketovali, známe tu technologii, ale je pro nás strašlivě drahá. Znamenala by desítky milionů korun jen do jediného auta. Pokud nejste velký tovární tým, tak to neufinancujete, na to už sponzory neseženete,“ podotýká Klymčiw.

Rallye Dakar 2023 bude již 45. ročníkem slavné soutěže. Kamiony, historické vozy, buginy či motocykly odstartují v poslední den roku na břehu Rudého moře, dvě stovky kilometrů od Džiddy. Do cíle na opačný konec poloostrova u Perského zálivu mají motoristé dorazit 15. ledna po trase dlouhé 8,5 tisíce kilometrů.