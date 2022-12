Zdražování vydrží i napřesrok, Česko se ale vymaní z nejhoršího | E15.cz

Rovněž napřesrok čeká zemi zdražování. Nebude tak živelné jako v letošním roce, přesto ale bude bolet. Dobrou zprávou je, že se do konce příštího roku Česko podle ekonomů oslovených Deníkem E15 zbaví strašidelné dvouciferné míry inflace. I tak cenovky povyrostou o vyšší jednotky procent. Českou národní bankou deklarovaný dvouprocentní inflační cíl ovšem po celý příští rok zřejmě zůstane krásnou utopií. Vyvrcholit by měla inflace na počátku příštího roku, a to hodnotami kolem dvaceti procent.