Úrokové sazby mohou ještě růst, říká členka bankovní rady ČNB | E15.cz

Česká národní banka je připravena dále chladit ekonomiku, a to v extrémním případě až devítiprocentní sazbou. A to v případě, že to s inflací jednoduše „nedopadne“ a propíše se do divokého růstu českých výplatnic. Inflace by se v takovém případě stala chronickou chorobou české ekonomiky. „Současná zvýšená inflace je důsledkem přizpůsobení ekonomiky na dva šoky: na covid a válku. Tyto šoky buď odezní, nebo se nové situaci přizpůsobíme. Ostatně schopnost se přizpůsobit je nezbytná podmínka života. A ekonomika není obrazně řečeno ničím jiným než organismem svého druhu," říká členka bankovní rady České národní banky Karina Kubelková.