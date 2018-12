Koruna k euru na Silvestra stagnovala, za celý rok oslabila | E15.cz

Poslední zápas české dvacítky ve skupině mistrovství světa proti Dánsku, to asi nebude nic pro slabší povahy a kardiaky. Dva body z úvodního střetnutí se Švýcary zůstaly přes dobrý výkon proti Rusku a až na výsledek celkem rovnocennou partii s Kanadou jediným ziskem, k postupu do čtvrtfinále MS juniorů potřebuje tým ještě aspoň jeden. „Když budeme makat jako poslední dva zápasy, věřím, že to zvládneme,“ věří asistent trenéra a bývalý skvělý útočník Patrik Eliáš. Sám jako hráč zažil podobných situací spousty, stejně jako období, kdy zůstával střelecky na suchu. Stejně, jako se trápí na šampionátu opory juniorské reprezentace.