Křetínský investuje miliardy do dluhy zatížené matky Casina | E15.cz

Podnikatel Daniel Křetínský upevňuje vazby na francouzskou maloobchodní firmu Casino. Jeho investiční společnost EP Investment poskytne 233 milionů eur (asi šest miliard korun) firmě Rallye, což je mateřská společnost Casina. Uvedla to agentura Reuters.

Peníze jsou určeny na refinancování finančních derivátů, které společnost Rallye vydala pro finanční instituce. Křetínský nyní vlastní v obchodech Casino podíl 5,64 procenta.

Dohodu podpořil svěřenský fond, který slíbil Křetínskému poskytnout zhruba 9,5 milionu akcií Casina, což odpovídá podílu 8,73 procenta. Tyto akcie odpovídají tomu, co firma Rallye slíbila účastníkům derivátových obchodů.

Společnost Rally je od května 2019 pod soudní ochranou před věřiteli. Generální ředitel a většinový akcionář Casina Jean-Charles Naouri se snaží zmírnit zadlužení Casina i Rallye prostřednictvím prodeje majetku a dohod o refinancování dluhu.

Derivátové obchody firmy Rallye nejsou ale součástí záchranného plánu, který schválil pařížský obchodní soud 28. února. Tyto transakce jsou součástí zvláštní dohody podepsané loni v listopadu, podle které mají být splaceny finančním institucím nejpozději do konce června 2021 a do konce prosince 2021.

Po dohodě s Křetínským budou deriváty proplaceny za stejných podmínek a za stejného harmonogramu, jak se firma Rallye dohodla s věřitelskými bankami podle záchranného plánu, uvedla agentura Reuters. To znamená, že 85 procent částky bude splaceno do února 2023 a zbytek do února 2024.

Daniel Křetínský je spolumajitelem vydavatelství Czech News Center, které provozuje také ekonomický web E15.cz.