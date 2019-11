Patrik Tkáč: Miliardář s vášní pro víno | E15.cz

Casino přitom patří k předním maloobchodním hráčům na francouzském trhu. Po celém světě má 12 tisíc obchodů, především ve Francii, Latinské Americe a v oblasti Indického oceánu.

Oba podnikatelé investují ovšem dlouhodobě do retailových, velkoobchodních a e-commerce společností, když vlastní velký podíl v německé společnosti Metro, čtyřicetiprocentní podíl v Mall Group a internetovém srovnávači Heureka.

Tkáč, který založil první firmu s kamarádem Ivanem Jakabovičem v roce 1994, je nyní místopředsedou představenstva J&T Finance Group a šéfem představenstva J&T Banky. Finanční skupinu nyní kontrolují rodiny Tkáčů a Jakabovičů.

Patrik Tkáč Věk: 46 Obor: energetika, finance, obchod, reality Zdroj: Energetický a průmyslový holding, J&T Private Equity Group, EP Global Commerce

Kromě zmíněných investic v obchodních řetězcích je rovněž významným akcionářem společností J&T Private Equity Group a společně s Křetínským kontroluje rovněž vydavatele deníku E15 – mediální skupinu Czech News Center.

Tkáčův majetek přitom pochází zejména z jeho investice do druhé největší tuzemské energetické skupiny EPH, kterou opustil před několika lety poté, co holding prodal třicet procent své lukrativní odnože EP Infrastructure za 1,5 miliardy eur. Podíl tehdy získali globální investoři v čele s australskou investiční společností Macquarie Infrastructure Real Assets.

Patrik Tkáč jako představitel J&T je stejně jako Daniel Křeínský jedním ze spolumajitelů fotbalové Sparty. Týmu se poslední dobou nedaří a již delší čas se dává do formy po „řádění“ italského trenéra Andrea Stramaccioniho. Jeho kroky uvrhly klub v sezóně 2017/2018 do rekordní ztráty ve výši 723,8 milionu korun. O rok později se sice Sparta vyhoupla do rekordního zisku přes 311 milionů, kumulovaná ztráta ale stále přesahuje miliardu korun.

Tkáčovou velkou vášní se stalo víno. Ostatně i jeho luxusní vila v bratislavské lokalitě na Děvíně je obklopena vinicemi.

