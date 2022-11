Tuzemský fintech startup Lemonero míří do Nizozemska | E15.cz

Tuzemský fintech startup Lemonero, který vznikl před třemi lety a dosud působil výhradně v Česku a na Slovensku, expanduje do západní Evropy. Od listopadu bude nabízet své služby na nizozemském trhu. Současných potíží v odvětví e-commerce se neobává. „Nemáme důvod čekat na to, až se makroekonomická situace zlepší,“ říká šéf a spoluzakladatel Lemonera Jan Laštůvka.

Lemonero se specializuje na poskytování rychlých půjček malým e-shopům. V červnu se mu podařilo získat investici v hodnotě kolem 300 milionů korun od Komerční banky. Část z této sumy nyní hodlá využít na expanzi do Nizozemska. „Už letos tam chceme profinancovat vyšší desítky milionů korun,“ uvádí Laštůvka. Nizozemské e-commerce nabídne jak možnost financování spláceného formou klasických měsíčních splátek, tak i možnost využít takzvané revenue based financování, které je založeno na principu splátek z již uskutečněných obchodů.

Nizozemsko si společnost vybrala z několika důvodů. „Podařilo se nám v této zemi poměrně rychle uzavřít partnerství s třemi lokálními hráči. Obecně je to jeden z pěti nejrozvinutějších e-commerce trhů v Evropě. Zároveň bereme Nizozemsko jako takovou vstupní bránu na Západ. Chceme tam získat zkušenosti, které pak využijeme při expanzi na další a větší trhy jako je například Francie či Německo,“ vypočítává ředitel Lemonera.

Právě na francouzský trh hodlá český startup vstoupit během příštího roku. Výhledově chce působit také v německy mluvících státech, v Polsku nebo Maďarsku. „Lemonero přinesl na český trh inovativní způsob financování e-shopů. Expanze do zahraničí tak byla jen otázkou času,“ soudí partner poradenské společnosti Deloitte Jiří Sauer. Startup si však podle něj zvolil obtížnější cestu než většina tuzemských firem.

„Češi nejčastěji volí expanzi východním směrem. V Nizozemsku lze očekávat vyhrocenější konkurenci nejen od ostatních fintech společností, ale i od tradičních finančních institucí,“ podotýká Sauer. Také Laštůvka si uvědomuje, že ho na novém trhu čeká boj s náročnější konkurencí než doma. „Věříme však tomu, že náš produkt je unikátní a proto určitě uspějeme,“ tvrdí.

Prodej na internetu se v letošním roce potýká s citelným zpomalením růstu. Řada e-shopů se kvůli tomu dostala do problémů. Fintech sektor zase trápí zvyšování úrokových sazeb a hrozící hospodářská recese. Lemonero přesto nemá strach, že by tyto okolnosti ovlivnily jeho plány. „Evropský e-commerce je dlouhodobě podfinancovaný, takže potřeba kapitálu ve firmách v současné době naopak roste,“ myslí si Laštůvka. „Samozřejmě tím logicky stoupá i riziko, proto velmi dbáme na to, komu peníze půjčujeme,“ dodává.

Sauer mu dává za pravdu. „Umím si představit, že právě teď je velmi vhodné období pro expanzi. E-commerce podnikatelé se potřebují soustředit především na operativní řízení projektů, optimalizaci zásob, prodejní a marketingové strategie. To vše stojí peníze, které Lemonero dokáže flexibilně poskytnout,“ míní expert.

Startup Lemonero spolupracuje se stovkami českých a slovenských e-shopů. Je vlastněn společností MonkeyData. Další podíly v něm drží Komerční banka, firma Solotron Vladimíra Schmalze a Václava Lišky a zakladatelé podniku Laštůvka s Lubošem Malíkem.