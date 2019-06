Matoušek: Chceme odvody do fondu jako banky, ne zvláštní daň | E15.cz

Nakolik je zdanění technických rezerv relevantní a z důvodu evropské legislativy nutný krok?

Celoevropská pravidla pro výpočet rezervy podle směrnice Solvency II byla vytvořena za účelem sledování dostatečné kapitálové vybavenosti pojišťoven, nikoli pro stanovení základu daně. Žádná evropská povinnost tedy ani nemůže existovat.

Připlyne do rozpočtu skutečně vládou odhadovaný objem peněz?

Odhad ministerstva financí činí 10,5 miliardy korun, což by se mělo rozložit do dvou let. Bylo nám řečeno, že jsme se měli na zdanění připravit, ale účetní principy, názor auditorů a konec konců i České národní banky nelze měnit z roku na rok. Daňový výnos v prvních letech bude velký, ale v dalších bude naopak kolísat. Vláda v podstatě projídá daňové příjmy v budoucnosti.

Měří stát v případě dodatečné daně stejným metrem pojišťovnám jako bankám?

Asi každý si může spočítat, že výše daně pro pojišťovny je zcela mimořádná a disproporční vůči ostatním sektorům, a to i bankám.

Hrozí klientům českých pojišťoven dražší pojistné nebo slabší odškodňování pojistných událostí?

Neočekáváme dopady na likvidaci škod, ta má svá pravidla. Je ale zcela relevantní očekávat růst cen pojištění pro jednotlivce i pro firmy. Vzhledem k tomu, že pro zajištění prostředků na platbu daně mohou být pojišťovny nuceny předčasně odprodat některá aktiva za nevýhodných podmínek, může toto mít negativní dopad na ziskovost stávajících smluv životního pojištění.

Navrhujete nějaké alternativní řešení?

Vnímáme potřeby ekonomiky, a proto jsme třeba chtěli nabídnout vložení prostředků do zřizovaného Národního investičního fondu. Dávat peníze na investice nám dává daleko větší smysl než je projíst v černé díře státního rozpočtu. Rozhodně by peníze neměly jít z rezerv připravených pro klienty.