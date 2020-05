Miliardář Buffett rekordně prodělal. Zbavil se podílů v aerolinkách | E15.cz

Prudký propad akciových trhů v důsledku koronavirové krize totiž výrazně snížil hodnotu investičního portfolia Berkshire Hathaway. Buffett rovněž oznámil, že jeho firma v dubnu prodala všechny své podíly ve čtyřech největších amerických aerolinkách.

Provozní zisk, který Buffett považuje za lepší ukazatel výkonů společnosti, se ve čtvrtletí meziročně zvýšil o šest procent na 5,9 miliardy dolarů (146 miliard Kč). Firma nicméně upozornila, že většina jejích provozních aktivit pociťuje negativní dopady koronavirové krize. Železniční divize BNSF například registruje pokles objemu přepravy uhlí a spotřebního zboží.

Objem hotovosti a ekvivalentních finančních prostředků v držení firmy Berkshire se během prvního čtvrtletí vyšplhal na rekordních 137,3 miliardy dolarů ze 128 miliard na konci loňského roku. To podle agentury Reuters odráží mimo jiné Buffettovu opatrnost při investicích do akcií.

Buffett uvedl, že jeho podnik se i za cenu vysokých ztrát zbavil podílů v leteckých společnostech. Na konci loňského roku Berkshire vlastnil přibližně desetinové podíly v aerolinkách Delta Air Lines, American Airlines, Southwest Airlines a United Airlines.

Koronavirová krize vedla k prudkému poklesu osobní letecké přepravy po celém světě, což mělo negativní dopad na ceny akcií aerolinek. "Svět se pro aerolinky změnil," uvedl Buffett. Společnost Berkshire začala do aerolinek investovat v roce 2016 poté, co se tomuto odvětví po léta vyhýbala. Buffett nyní investice do letecké přepravy označil za chybu, napsala server BBC.

Skupina Berkshire Hathaway ovládá více než 90 dceřiných společností, které podnikají v různých odvětvích. Vlastní rovněž významné podíly v řadě známých firem, například v největším světovém výrobci nealkoholických nápojů Coca-Cola. Buffett patří mezi nejbohatší lidi světa a díky svým úspěšným investicím si vysloužil přezdívku Věštec z Omahy.